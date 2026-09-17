Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов





С самого утра в Березу приезжают люди из разных уголков Беларуси, чтобы возложить цветы к обелиску на месте концлагеря Береза-Картузская и почтить память безвинных жертв политики этноцида белорусского народа. Концлагерь был создан в 1934 году для борьбы с несогласными с политикой польских властей. Он прекратил свое существование 17 сентября 1939 года. К мемориалу легли цветы и от делегации Брестской области.





"Наверное, нет такой семьи в Беларуси, у которой бы не было истории о разделении народа. Просто некоторые об этом не всегда знают, потому что раньше не принято было об этом вспоминать и говорить, а свидетели событий ушли из жизни. В моей семье тоже были такие факты. Двоюродный дед прошел через концлагерь Береза-Картузская. Двухметровые здоровые мужики возвращались скелетами, их выхаживали всей деревней. Но не все вернулись", - заметил заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович.





Председатель Брестского областного Совета депутатов Марина Ковалевская акцентировала внимание, что День народного единства напоминает об истоках белорусской государственности и неделимости судьбы белорусского народа. "Сентябрь 1939 года стал началом новой жизни. Разорванный надвое народ обрел свое единство. Остались в прошлом запреты на родной язык, православную веру, был положен конец жестокой эксплуатации и безработице, бесправному положению белорусов как людей второго сорта. Белорусы получили доступ к бесплатной медицине, образованию, смогли реализовать свой талант инженера, врача, ученого. Из отсталой аграрной окраины регион начал превращаться в современный промышленный центр", - подчеркнула она.





Историческая справедливость вернула нашим предкам право свободно жить на своей земле, говорить на родном языке и строить свое будущее без страха за завтрашний день. "Правда, вернулась она нелегко. Польский режим жестоко поступал с теми, кто не хотел и не мог мириться с беззаконием. Лагерь Береза-Картузская навсегда для нас будет напоминанием о высокой цене свободы и недопустимости политического террора. Возлагая цветы к обелиску "красных казарм", мы склоняем головы перед теми, кто прошел через унижения, пытки и не покорился врагу. Их сила и воля являются нравственным ориентиром для нас в сохранении национального достоинства и стимулом для постоянного движения вперед", - добавила Марина Ковалевская.





Сейчас Брестская область - передовой агропромышленный кластер с развитым производством, транспортом, логистикой, транзитным и экспортным потенциалом. Но главное богатство региона - люди. "Сплоченность общества позволила регионам выстоять в самое трудное время. Без единого дома, единой семьи и единой страны такой рывок был бы просто невозможен", - убеждена председатель облсовета депутатов. Она призвала не забывать уроков истории. "Наше единство - это не данность. Его нужно беречь и защищать. Нужно ценить мирное небо над головой, укреплять согласие в обществе", - подытожила Марина Ковалевская.





На главной площади Березы организован большой концерт, посвященный Дню народного единства. В нем принимают участие хореографические и вокальные коллективы из разных городов и районов области: Бреста, Барановичей, Пинска, Каменецкого, Брестского, Пинского, Ивановского, Лунинецкого, Ивацевичского и Пружанского районов.-0-





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17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Береза принимает в Брестской области праздник Дня народного единства. Участвует в нем помощник Президента - инспектор по Брестской области Александр Ломский, передает корреспондент БЕЛТА.