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Кочанова: наша социальная миссия - говорить с молодежью о ценности традиционной семьи

Опубликовано:

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Общество
13 октября 2026, 12:20

Кочанова: наша социальная миссия - говорить с молодежью о ценности традиционной семьи

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
Наталья Кочанова
13 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Сохранение и передача подрастающему поколению традиционных семейных ценностей - социальная миссия органов власти. Об этом на пленарном заседании IV Международного форума "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" в Полоцке сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральное мероприятие двухдневного форума - пленарное заседание под руководством Натальи Кочановой и митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси - традиционно собрало участников в Софийском соборе. "Форум проходит впервые в статусе международного. Это говорит о том, что тема сохранения традиционных ценностей семьи и связи поколений волнует и объединяет прогрессивную общественность, народы и страны", - подчеркнула спикер.
В этом году в мероприятии участвуют около 300 человек, включая 35 многодетных семей из Беларуси, а также представителей парламентских делегаций шести зарубежных государств - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Семейные ценности лежат в основе здорового общества и процветающего государства. Это гармоничные отношения, физическое и духовное благополучие, воспитание детей и забота о старшем поколении. Это любимый отчий дом, построенный на фундаменте внимания и взаимной поддержки", - отметила Наталья Кочанова.
Беларусь занимает 65-е место из 193 стран в индексе человеческого развития. В глобальном индексе гендерного разрыва по итогам 2025 года наша страна находится на 54-й позиции из 148 стран благодаря высоким показателям участия женщин в образовании, экономике и государственном управлении. Демографическая безопасность республики была определена ключевым приоритетом на VII ВНС.

"Семейная политика - это социальный бренд Беларуси", - подчеркнула спикер. Об этом говорит сильная нормативно-правовая база и социальные гарантии, которые предоставляются в нашей стране. Защита семьи как союза мужчины и женщины закреплена в Конституции. Семьям выплачивается 11 видов пособий, матерям предоставляется оплачиваемый декретный отпуск до 3 лет, активно работает программа семейного капитала при рождении третьего и последующих детей, для молодых и многодетных семей доступно льготное жилищное кредитование.
В первый день форума Наталья Кочанова встретилась с многодетными белорусскими семьями. В открытом диалоге обсуждались волнующие родителей темы и вопросы. Председатель Совета Республики подчеркнула, что все инициативы и предложения она озвучит на высоком уровне. В итоге дискуссии были выработаны перспективные направления работы. Прежде всего это диалог с молодежью - формирование внутренних установок на создание традиционной семьи и осознанного родительства, продвижение живого общения и противодействие негативному влиянию деструктивного контента в социальных сетях. "В условиях нестабильного цифрового влияния именно семья, родительское тепло являются живой связью между прошлым и будущим, главной ценностью общества, которую ничем не заменить. И наша социальная миссия - говорить об этом с молодежью", - сказала Наталья Кочанова.

Также участники форума затронули тему совершенствования законодательства: корректировку нормативных актов в сфере семейного права, защиту прав детей, профилактику буллинга и поддержку уязвимых категорий граждан. Спикер подчеркнула, что должна быть усилена межведомственная консолидация, органам власти, конфессиям и СМИ нужно объединить ресурсы для популяризации образа благополучной многодетной семьи как главного социального тренда. Кроме того, важно международное сотрудничество - развитие инициатив в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, а также продвижение традиционных семейных ценностей на площадке Группы друзей семьи в ООН.
Для участников форума были организованы экскурсии по историческим и духовным объектам Полоцка. Гости древнего города познакомились с Софийским собором, Полоцким Спасо-Евфросиниевским женским монастырем, Музеем белорусского книгопечатания, а также Полоцким государственным университетом имени Евфросинии Полоцкой и Полоцким кадетским училищем.-0-

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