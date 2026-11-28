28 ноября, Челябинск /Корр. БЕЛТА/. Концерт-реквием "Каждый третий" представляет общую историю белорусского и российского народов. Таким мнением перед началом мероприятия в концертном зале "Таганай" в Челябинске поделился посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Беларуси, как и в России, нет ни одной семьи, чью историю не опалила бы Великая Отечественная война. В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Челябинская область дала фронту свыше трехсот двадцати тысяч человек. Каждый третий житель области ушел защищать Родину. Таким образом, "Каждый третий" - это наша общая история, это общая судьба наших народов", - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, первый показ концерта-реквиема состоялся в мае 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В прошлом году концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце. В текущем году с масштабным театрально-музыкальным проектом уже имели возможность ознакомиться жители ряда российских регионов - концерты прошли в Санкт-Петербурге и Казани, Нижнем Новгороде и Уфе. По его словам, первый показ концерта-реквиема состоялся в мае 2024 года в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В прошлом году концерт прошел в Государственном Кремлевском дворце. В текущем году с масштабным театрально-музыкальным проектом уже имели возможность ознакомиться жители ряда российских регионов - концерты прошли в Санкт-Петербурге и Казани, Нижнем Новгороде и Уфе.





Концерт-реквием "Каждый третий" дает возможность проникнуться атмосферой тех трагических и одновременно героических лет, уверен Юрий Селиверстов. Уникальный творческий проект, связанный с близкой всем людям темой Великой Отечественной войны, получил значительный эмоциональный отклик у многочисленных зрителей и в других городах России и Беларуси. Не случайно он отмечен специальной премией Президента Беларуси "За духовное возрождение".

"Сегодня белорусских артистов принимает Челябинск - Город трудовой доблести, внесший в годы Великой Отечественной войны неоценимый вклад в достижение Великой Победы. Став крупнейшим центром танкостроения, производства военной техники и вооружения, ваш город получил неофициальное имя "Танкоград". Танки Т-34, выпущенные на Челябинском Кировском заводе, первыми входили в Минск и Витебск, Могилев и Брест, другие белорусские города при их освобождении от захватчиков в 1944 году. За подвиги при освобождении населенных пунктов Беларуси высокого звания Героя Советского Союза были удостоены десятки уроженцев Челябинской области", - добавил посол. "Сегодня белорусских артистов принимает Челябинск - Город трудовой доблести, внесший в годы Великой Отечественной войны неоценимый вклад в достижение Великой Победы. Став крупнейшим центром танкостроения, производства военной техники и вооружения, ваш город получил неофициальное имя "Танкоград". Танки Т-34, выпущенные на Челябинском Кировском заводе, первыми входили в Минск и Витебск, Могилев и Брест, другие белорусские города при их освобождении от захватчиков в 1944 году. За подвиги при освобождении населенных пунктов Беларуси высокого звания Героя Советского Союза были удостоены десятки уроженцев Челябинской области", - добавил посол.





Он поблагодарил тех, кто ратным подвигом и героическим трудом приближал Великую Победу, и пожелал вечной памяти тем, чьи жизни забрала самая беспощадная в мировой истории война. "Благодарю всех, кто причастен к созданию уникального белорусского проекта "Каждый третий". Спасибо всем, кто сегодня находится в этом зале - за бережное отношение к исторической памяти и героическому прошлому наших народов", - обратился Юрий Селиверстов к зрителям и создателям проекта.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Беларусь с первых секунд войны была на передовой, пока Челябинск ковал победу в тылу, и о подвиге нашей страны помнят до сих пор. Помнят о Хатыни и сотне других сел, об активном партизанском движении. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Беларусь с первых секунд войны была на передовой, пока Челябинск ковал победу в тылу, и о подвиге нашей страны помнят до сих пор. Помнят о Хатыни и сотне других сел, об активном партизанском движении.





"Сегодня на выставке мы видели анкеты, истории, судьбы челябинцев, которые воевали, сражались с врагом в партизанских отряда. Наша страна, советский народ бил врага и был одним целым. И сегодня Россия и Беларусь - это пример дружбы, взаимопонимания. Президенты наших стран делают все для того, чтобы сохранять те традиции", - отметил губернатор Челябинской области. Он также поблагодарил белорусскую делегацию, создателей и организаторов концерта-реквиема "Каждый третий" и артистов, которые в нем участвуют.-0-