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"Наш борт - частичка Беларуси": бортпроводник "Белавиа" превратила небо в профессию всей жизни

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 октября 2026, 16:00

"Наш борт - частичка Беларуси": бортпроводник "Белавиа" превратила небо в профессию всей жизни

Наталья Филипович
Наталья Филипович
Наталья Филипович
Глядя на эту улыбающуюся женщину, легко представить ее героиней глянцевого рекламного постера авиакомпании. Да и пассажиры не раз называли Наталью Филипович "небесной феей". Однако за безупречной формой скрываются 10 тысяч летных часов и почти 23 года в профессии. Для Натальи самолет - это не только рабочее место, а и пространство, где каждый день начинается с чистого листа, окрашенного рассветом или мерцанием звезд за иллюминатором. Жизнь в полете научила ее главному: сохранять абсолютное спокойствие в зоне турбулентности и тонко чувствовать состояние людей в замкнутом пространстве. Она знает, как превратить уязвимость в силу и вернуть ощущение безопасности тем, кто оказался на высоте десяти тысяч метров.

Решила - значит, сделала!

Путь Натальи в авиацию начался с чистого случая. Родители, всю жизнь проработавшие на тракторном заводе, были далеки от неба. Сама же Наталья с детства тяготела к языкам, поэтому легко поступила в иняз. Получив диплом преподавателя английского, она два года отработала в минской гимназии, где ее карьера развивалась вполне успешно: молодой специалист, вторая квалификационная категория, перспективы…

Будни педагога состояли из бесконечных стопок тетрадей. Однажды в учительской фоном звучало радио, и в паузе между песнями диджей объявил о наборе бортпроводников в "Белавиа". Наталья замерла. Предложение показалось заманчивым, и она на клочке бумаги записала номер телефона. Подруга Лена, которой она предложила составить компанию, лишь посмеялась: "Заманивают тебя, не вздумай". Наталья сунула записку в карман куртки и… благополучно о ней забыла.

- Прошла неделя, я нахожу эту бумажку и думаю, что надо хотя бы позвонить, узнать требования, - вспоминает Наталья Филипович. - Это была пятница, середина дня.

В авиакомпании подтвердили, что набор идет, но добавили с сомнением: "Вряд ли успеете. Понедельник - последний день приема документов, а список требований, включая медкомиссию, внушительный". Они просто еще не знали Наталью.

- Да, я могу быть очень целеустремленной, - очаровательно улыбается собеседница. - Такой у меня характер: решила - значит, сделала. Приложу максимум усилий, но добьюсь своего. В тот уикенд я собралась и все сделала четко. Видимо, сказывается знак зодиака: я Дева, родилась 3 сентября. Это, кстати, тот самый день, про который Шуфутинский спел свой хит.
В семье Натальи 3 сентября - всегда большой праздник. В этом году она вернулась из рейса в Китай, и муж встречал ее в аэропорту с цветами. Константин знает характер супруги, как никто другой: они познакомились еще в студенчестве, когда учились на разных факультетах одного вуза. Вместе уже почти 30 лет, и муж всегда был главной опорой в ее желании летать.

В 2003 году, когда Наталья приняла судьбоносное решение связать свою жизнь с небом, авиакомпания "Белавиа" впервые за десятилетие объявила набор бортпроводников. Похоже, сама судьба вела девушку к трапу самолета: она оказалась в нужное время в нужном месте. 

- Конкурс был огромным: поступило более сотни заявлений, - вспоминает наша героиня. - Первым и самым серьезным испытанием стала врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК). Медики были беспощадны: после тщательного изучения медицинских карт к следующему этапу - кастингу - допустили лишь 35 человек. В финале остались шестеро. Ирония судьбы в том, что спустя 20 лет в профессии из той "шестерки" остались только двое. И я - одна из них.
Для Натальи Филипович первый полет в статусе стажера был наполнен особым трепетом еще и потому, что до этого момента она ни разу не поднималась в небо в качестве пассажира. Сегодня, когда авиасообщение стало привычной частью жизни, трудно представить взрослого человека, не знающего, что такое взлет и посадка. Но в начале двухтысячных это никого не удивляло: небо оставалось для многих чем-то далеким и неизведанным.

- Когда я пришла в авиацию, наш флот состоял из легендарных "тушек" - Ту-134 и Ту-154. Хотя в 2003-м в парке появился первый "Боинг", новичков по старой доброй традиции обучали именно на советской технике, - рассказывает Наталья. - Мой дебютный рейс состоялся в январе 2004 года, мы летели во Франкфурт-на-Майне. Помню, как сейчас: полная загрузка, салон, забитый пассажирами, и я - совершенно неопытный, "зеленый" специалист. В авиации все подчинено жесткому регламенту: пунктуальность, четкость действий, умение мгновенно реагировать на запросы. А я вместо того, чтобы действовать самостоятельно, по любому поводу бегала советоваться к старшему бортпроводнику. Сейчас, оглядываясь назад с высоты своего огромного опыта, вспоминаю тот полет с доброй улыбкой.
Обеспечение безопасности пассажиров во время полета - главная задача бортпроводника

За два десятилетия в профессии биография Натальи Филипович превратилась в захватывающую книгу, в которой не хватило бы и сотни страниц. Она облетела практически все точки маршрутной сети "Белавиа". Были годы активных полетов в Европу, а сегодня акцент сместился на дальнемагистральные направления: Вьетнам, Таиланд, Китай. Причем Наталья не просто летает - она часто становится первооткрывателем новых маршрутов.

- Два года назад мне выпала честь открывать индийское направление - первый рейс в Дели. Я не только работала на борту, но и представляла нашу страну на туристической выставке вместе с делегацией авиакомпании, - рассказывает ботпроводник-инструктор. - В прошлом году была в составе экипажа на первом рейсе в Фукуок, а сейчас мы активно летаем в Нячанг. Это сложные, длительные перелеты, более 10 часов без дозаправки. Конечно, надо обладать выносливостью, но есть и приятный бонус: после таких рейсов экипажу положен полноценный отдых непосредственно в стране назначения.
За годы работы у Натальи накопилось немало любопытных наблюдений о привычках пассажиров из разных уголков мира. Например, она подметила, что китайские путешественники крайне внимательно относятся к питьевому режиму. Они почти всегда берут с собой личные термокружки, а многие - и любимые сорта чая. В полете вежливо просят у бортпроводников лишь одного - кипятка, чтобы заварить свой напиток и чувствовать себя на борту так же комфортно, как дома.
Наталья Филипович признается: среди пассажиров царит настоящий культ томатного сока. Почему-то именно на высоте десяти тысяч метров, вдали от привычной земной суеты, людей неудержимо тянет к этому солоноватому, насыщенному напитку. Многие заказывают сразу по два стакана, а потом просят добавки. Интересно наблюдать за гостями из Египта: для них наш томатный сок - настоящая экзотика, ведь в их стране его практически не производят. Они смакуют каждый глоток, удивляясь необычному вкусу. В итоге, сколько бы литров этого сока ни загружали в самолет, его почти всегда не хватает. Второе место в хит-параде напитков уверенно занимает яблочный сок - его чаще всего выбирают дети.

Что касается еды, то здесь у белорусов свои незыблемые традиции. Пассажиры, летящие из Минска, в большинстве своем отдают предпочтение говядине, ведь к ней традиционно подают картофель.

- Все-таки наши люди верны "бульбе", даже на высоте десяти тысяч метров не готовы менять свои вкусовые привычки, - смеется Наталья. - Хотя чему я удивляюсь? Я ведь сама такая же. Когда лечу в отпуск как пассажир, первым делом заказываю стакан томатного сока и порцию картофеля. Это для меня уже своего рода ритуал.
Больше всего Наталья Филипович любит работать на "курортных" рейсах, они разительно отличаются от тихих, сосредоточенных "командировочных" перелетов. В салоне самолета, летящего к морю, царит совершенно особая атмосфера: люди оставляют позади рабочие дедлайны, бытовые хлопоты и тревоги. Воздух буквально наэлектризован предвкушением свободы, новых впечатлений и долгожданного отдыха. Слышны оживленные обсуждения планов, смех, предвкушение экскурсий… Бортпроводники чувствуют этот позитивный настрой и стараются поддерживать легкую, праздничную атмосферу. В такой обстановке полет для пассажиров становится полноценным началом отпуска.

И все же сколько бы экзотических стран ни видела Наталья, самым волнительным для нее остается полет над родной Беларусью.

- У нас невероятно красивая страна, - с теплотой отмечает она. - Это особенно заметно с высоты. Из иллюминатора ландшафт напоминает лоскутное одеяло: чередование густых изумрудных пущ и аккуратных сельскохозяйственных угодий. Ровные, узорчатые поля, расчерченные в желто-зеленую клетку, перемежаются лесными массивами. А как красиво петляют наши реки - Припять, Неман, Березина! Они похожи на тонкие, извилистые синие ленточки, разбросанные по равнинам. В вечернее время города сияют, словно россыпи драгоценных камней, окруженные кольцами дорог. А когда на рассвете или закате небо окрашивается в нежные розовые и золотые тона, я стараюсь выкроить минутку, чтобы сделать фото. Хочется запечатлеть эту нереальную, почти сказочную красоту.
На борту самолета с Героем Беларуси Мариной Василевской, бывшим бортпроводником авиакомпании "Белавиа"

Многие белорусы, возвращаясь домой из далеких стран, при входе в самолет с видимым облегчением и радостью отвечают на приветствие экипажа: "Как же приятно слышать родную речь!"

- В этот момент им словно передается ощущение дома, - говорит Наталья. - Ведь наш борт - это уже частичка Республики Беларусь. Я и сама всегда возвращаюсь с особым трепетом: здесь ждут родные, муж, дети. В своей стране я черпаю силы. Наш дом стоит рядом с лесом. У нас такой свежий, легкий и по-настоящему живой воздух, что хочется гулять по лесным тропинкам часами. Особенно не могу надышаться, когда прилетаю из Китая или Вьетнама с их душным и более влажным воздухом.

Искусство "мягкой посадки"

Жизнь каждого из нас - череда взлетов и падений. Временами мы попадаем в "зону турбулентности", требующую не только стойкости, а принятия решительных мер, чтобы минимизировать последствия стресса. Наталья Филипович, глядя на свой профессиональный путь с высоты многолетнего опыта, признается: избежать профессионального выгорания ей во многом помогла интуиция.
На учениях МЧС

Работа бортпроводника - не только романтика неба. Это жесткая дисциплина, строгие регламенты, ненормированный график и колоссальная ответственность за безопасность сотен людей. Когда за плечами более десяти лет в небе, неизбежно наступает момент, который психологи называют кризисом среднего возраста. Около 40 лет многие начинают задаваться вопросом: "А стоит ли продолжать?"

- Признаюсь, у меня тоже возникали мысли о смене профессии, - делится Наталья. - Часто нас тормозят внутренние установки и стереотипы. Мы начинаем сомневаться в себе, ошибочно полагая, что авиация - удел исключительно молодых. Хотя Всемирная организация здравоохранения официально продлила границы молодости до 45 лет. Когда столкнулась с эмоциональным и физическим спадом, было невероятно тяжело. Но сегодня понимаю: переломить ситуацию мне помогли два декретных отпуска. Это своего рода перезагрузка: ты на несколько лет выпадаешь из привычного ритма, меняешь сферу деятельности, а возвращаешься обновленной, одухотворенной и с искренним желанием снова летать. Декретный отпуск - мой личный лайфхак для сохранения профессионального долголетия.

У Натальи двое детей: девятнадцатилетний Адриан и двенадцатилетняя Анна. Станет ли авиация семейной династией? Мама сомневается, хотя с младшей дочерью загадывать пока рано. Адриан выбрал свой путь - физику и математику, сейчас он уже третьекурсник БНТУ. Но главное, чем гордится Наталья, - глубокое взаимопонимание с детьми. Она убеждена: доверительные отношения не строятся сами по себе, это ежедневный кропотливый труд.
На выпускном вечере сына Адриана. 2023 год

- Как и большинство современных женщин, пытаюсь балансировать между всеми ролями, - объясняет Наталья. - Хочется и реализоваться профессионально, и быть той самой мамой, которая не только закрывает базовые потребности детей, но и создает в доме атмосферу психологического комфорта. Я учу их быть открытыми, доверять миру и знать, что семья - самое безопасное место на земле. Здесь тебя выслушают, поддержат и никогда не обрежут крылья, с какими бы мечтами или проблемами ты ни пришел.

Воспитание - это всегда отражение того, что мы видели в собственном детстве. Для Натальи эталоном была ее мама Татьяна Константиновна - мудрая, понимающая, ставшая для дочери лучшей подругой. Пять лет назад она умерла, и именно работа помогла Наталье справиться с невыносимой болью утраты. Такой вот жизненный круговорот: когда небо лечит душу, а семья дает силы двигаться дальше.

- Как видите, я еще не налеталась, - Наталья Филипович дарит нам свою фирменную, обезоруживающую улыбку. - Видимо, это действительно мое призвание. Искренне люблю людей. Мне нравится находить подход к каждому, помогать и разрешать самые нетривиальные ситуации. В нашей профессии это критически важно: на борту самолета ты не можешь хлопнуть дверью и уйти, не решив конфликт. Ты должен оставаться профессионалом до конца, даже когда внутри бушует шторм.

Осознание того, что психология - ключ к пониманию глубинных мотивов человеческих поступков, пришло к Наталье не в небе, а на земле. Толчком послужила просьба общего знакомого: бизнесмен столкнулся с аэрофобией и искал специалиста, способного помочь справиться с паникой перед полетами. Он сетовал, что найти в странах СНГ эксперта, которого можно было бы назвать "авиационным психологом", - задача почти невыполнимая, и предложил Наталье самой заняться этим вопросом. Тогда, восемь лет назад, она была не готова к столь радикальной смене вектора, но рациональное зерно было посеяно. 

Наталья начала изучать профильную литературу, а вскоре поняла: чтобы помогать людям по-настоящему, нужны фундаментальные академические знания. Имея за плечами педагогическое образование, она решилась на новый шаг - поступление в магистратуру БГПУ имени М. Танка. Выдержав серьезный конкурс - пять человек на место, она под научным руководством известного исследователя Леонида Абрамовича Пергаменщика изучает передовые подходы в кризисной психологии. Эти знания, убеждена Наталья, бесценны и в ее основной профессии: умение найти подход к каждому пассажиру - залог не только комфорта, но и безопасности полета.
Брифинг для команды бортпроводников перед полетом

Сегодня Наталья Филипович - бортпроводник-инструктор с квалификационными отметками на всех трех типах авиалайнеров "Белавиа". Ее работа многогранна: она не только выполняет рейсы, но и уже более 15 лет выступает в роли наставника, вводя в строй новичков. Процесс подготовки требует полной отдачи: это и теоретическое обучение, и стажерские полеты, и строгие квалификационные проверки.
Иногда в перерывах между инструктажами Наталья делится со стажерами своей историей. Она вспоминает кастинг, где на вопрос "С чем бы вы сравнили работу бортпроводника?" ответила без колебаний: "С педагогикой". Ведь задача бортпроводника - помочь человеку совершить переход из точки А в точку Б, обеспечив ему поддержку на каждом этапе пути.

- Сейчас я добавила бы к этому важность командной работы, - рассуждает Наталья. - В кабинном экипаже не может быть слабого звена. В жизни каждого из нас случаются драмы, а в салоне самолета может оказаться дебошир. Но на высоте у нас общая ответственность. Мы должны быть единым целым, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие пассажиров.

В свободное от работы время Наталья тоже с удовольствием летает, открывая для себя новые горизонты. В этом году вместе с мужем она исследовала Вьетнам: Нячанг и Камрань стали идеальным сочетанием насыщенного экскурсионного тура и отдыха на побережье.

- Мне нужен микс, - улыбается она. - Лежать десять дней "звездочкой" на пляже - не мой формат. Для меня, как для самурая, важен сам путь. Люблю дорогу, будь то самолет, поезд или автобус.
Далекие путешествия всегда дарят фейерверк ярких эмоций и впечатлений

Недавняя поездка на 898-летие Гродно стала для семьи настоящим праздником: прогулки на лошадях в Коробчицах, праздничные концерты и фееричный салют помогли "перезагрузиться" на все 100%. 
В Минске же Наталью с мужем часто можно встретить на велодорожках: для них не составляет труда преодолеть десятки километров, прокладывая маршруты из одного района в другой, до самого центра и обратно.
Можно ли назвать Наталью Филипович сильной женщиной? Безусловно. Ее сила проявляется в удивительной способности сохранять баланс: в небе она остается эмпатичным профессионалом, выполняющим свои обязанности четко и с искренним энтузиазмом, а дома - чуткой мамой и любящей супругой, создающей атмосферу гармонии и уюта.

Наша героиня убеждена: человек не должен стоять на месте. Сейчас она увлеченно постигает основы кризисной психологии. Ее цель - научиться видеть в человеческих слабостях скрытые точки роста и помогать людям обретать внутреннюю опору. Она стремится к тому, чтобы делать окружающих счастливее, даже если эта встреча длится всего несколько часов полета. В конечном счете Наталья верит, что истинная сила заключается не в умении преодолевать расстояния, а в способности менять к лучшему жизни людей, которые встречаются на ее пути - будь то на земле или высоко над облаками.

| Снежана Михайловская, журнал "Беларуская думка"; фото Ярослава Зарецкого, БЕЛТА, а также из личного архива Натальи Филипович.

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