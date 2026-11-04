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Нарушение сна и головные боли. Врач объяснила, как ночная и суточная работа влияет на организм 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
04 ноября 2026, 15:43

Нарушение сна и головные боли. Врач объяснила, как ночная и суточная работа влияет на организм 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем могут быть опасны ночные, суточные дежурства и как помочь организму справиться с нагрузкой, рассказала врач-невролог Татьяна Скороходова в эфире проекта "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
По словам Татьяны Скороходовой, человек, длительно работающий в ночную смену, неизбежно столкнется с десинхронозом - сбоем привычного ритма работы организма. "Циркадные ритмы регулируют чередование сна и бодрствования, а также связанные с ними изменения гормонального фона и активности. При десинхронозе происходит рассинхронизация данных процессов. Мелатонин, который обычно вырабатывается ночью и обеспечивает глубокий сон, отдых и очистку нервной системы, не производится в нужном объеме: в это время человек работает. При этом ночью у него повышается уровень кортизола - гормона, который помогает сохранять активность днем. Из-за неравномерной работы мелатонина и кортизола может нарушаться самочувствие", - пояснила невролог.

Длительный десинхроноз приводит к нарушению сна и развитию сердечно-сосудистых рисков. Врач отметила, что продолжительное воздействие кортизола способствует развитию артериальной гипертензии. С когнитивными нарушениями могут столкнуться люди спустя годы режима работы в ночную смену.

К другим возможным последствиям сменной работы относят перепады настроения, головные боли, изменения аппетита, проблемы с пищеварением, скачки давления, снижение либидо и нарушение цикла у женщин. "При длительной работе в ночные смены у человека может появиться, например, тремор рук. Любая дрожь в руках прежде всего требует обследования, чтобы исключить конкретные проблемы в организме. Но если их не находят, причиной может быть повышенное напряжение нервной системы", - подчеркнула Татьяна Скороходова.

Эксперт также отметила, что у людей с повышенным уровнем тревожности панические атаки могут возникнуть даже при небольшом стаже работы в ночную смену. Если пациент сталкивается с такой проблемой, первой рекомендацией врача становится изменение характера работы.

После рабочей смены дома рекомендовано спать в полной темноте. Это помогает организму вырабатывать достаточное количество мелатонина. "Если дежурство длится целые сутки, когда это возможно, поспите хотя бы по 20 минут несколько раз за смену. Это поможет немного переключиться, отдохнуть и снизить напряжение", - добавила Татьяна Скороходова.

Не менее важно следить за питанием. Из-за повышенной выработки кортизола может усиливаться аппетит. В течение смены врач рекомендует избегать приема сладкой, калорийной и жирной пищи. Лучше выбирать легкоусвояемый белок - курицу, рыбу или индейку - и сочетать его с большим количеством сырых или тушеных овощей.

Также после ночной смены не стоит планировать интенсивную физическую нагрузку. "Если человек был активен ночью, то его "вечер" приходится на утро. Поэтому поход в спортзал после работы может стать дополнительной нагрузкой для уставшего организма. Интенсивные физические нагрузки нужно планировать на выходной день, а после смены отправляться домой спать", - пояснила она.

По мнению эксперта, тем, кто работает по графику два через два или сутки через трое стоит обсудить с врачом периодический прием легких адаптогенов. Они могут помочь вегетативной нервной системе справляться с повышенной нагрузкой.-0-

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