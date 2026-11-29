Участники отрядов во время практических занятий отработали изготовку в разных положениях, обслуживание автомата, действия в малых тактических группах и стрельбу по мишеням на стрелковом полигоне.
Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, главная цель сборов - освежить и получить навыки обращения с оружием, которые в случае военного положения помогут охранять общественный порядок и противостоять угрозам.
Опрос показал, что среди ополченцев много бывших военнослужащих, имеющих за плечами службу в Советском Союзе, группах войск в Польше и Чехословакии, а также на полигонах от Казахстана до Дальнего Востока.
Юрий Караев также подчеркнул проверочно-аналитический характер мероприятия. "Это первая проверка, проводимая с исследовательской целью. Мы все должны осознать, как это выглядит на практике: в какое время, с каким успехом, кто сработал, а кто не сработал - с точки зрения закрепления ответственности. Поэтому все это нужно испытать командирам, организаторам - военкомату, милиции, местным органам власти", - добавил он.
Опрос показал, что среди ополченцев много бывших военнослужащих, имеющих за плечами службу в Советском Союзе, группах войск в Польше и Чехословакии, а также на полигонах от Казахстана до Дальнего Востока.
Юрий Караев также подчеркнул проверочно-аналитический характер мероприятия. "Это первая проверка, проводимая с исследовательской целью. Мы все должны осознать, как это выглядит на практике: в какое время, с каким успехом, кто сработал, а кто не сработал - с точки зрения закрепления ответственности. Поэтому все это нужно испытать командирам, организаторам - военкомату, милиции, местным органам власти", - добавил он.
Огневая подготовка организована также и для народных ополченцев из Вороновского района. Впереди у участников сборов ориентирование, практические занятия по несению службы, они также будут задействованы в охране общественного порядка.
"В приграничье - особый уклад, поэтому с отрядами народного ополчения Вороновского района проводят практические занятия в ходе проверки боеготовности. Здесь важно не формальное прохождение заданий, а реальная способность народных ополченцев встать на защиту своей земли. Мы видим, что все понимают свою ответственность и действуют слаженно", - отметил Юрий Караев. Глава области поблагодарил всех участников за ответственность и неравнодушие к безопасности родного края и отметил высокий уровень организации занятий.
Проверка боеготовности отрядов народного ополчения по поручению Президента под руководством Госсекретариата Совета безопасности продолжается по всей стране.-0-
"В приграничье - особый уклад, поэтому с отрядами народного ополчения Вороновского района проводят практические занятия в ходе проверки боеготовности. Здесь важно не формальное прохождение заданий, а реальная способность народных ополченцев встать на защиту своей земли. Мы видим, что все понимают свою ответственность и действуют слаженно", - отметил Юрий Караев. Глава области поблагодарил всех участников за ответственность и неравнодушие к безопасности родного края и отметил высокий уровень организации занятий.
Проверка боеготовности отрядов народного ополчения по поручению Президента под руководством Госсекретариата Совета безопасности продолжается по всей стране.-0-
Фото Гродненского облисполкома