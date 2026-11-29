Как отметил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, главная цель сборов - освежить и получить навыки обращения с оружием, которые в случае военного положения помогут охранять общественный порядок и противостоять угрозам.Опрос показал, что среди ополченцев много бывших военнослужащих, имеющих за плечами службу в Советском Союзе, группах войск в Польше и Чехословакии, а также на полигонах от Казахстана до Дальнего Востока.Юрий Караев также подчеркнул проверочно-аналитический характер мероприятия. "Это первая проверка, проводимая с исследовательской целью. Мы все должны осознать, как это выглядит на практике: в какое время, с каким успехом, кто сработал, а кто не сработал - с точки зрения закрепления ответственности. Поэтому все это нужно испытать командирам, организаторам - военкомату, милиции, местным органам власти", - добавил он.