Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства

День народного единства имеет значение не только как памятная дата, связанная с событиями сентября 1939 года, но и как повод осмыслить исторический опыт, который дает основание белорусскому народу для национальной гордости. Вполне закономерно, что День народного единства наряду с Днем Независимости и Днем Победы вошел в триаду главных государственных праздников. О национальной консолидации, глубинной сути белорусского характера и народном единстве как залоге незыблемости конституционного строя высказался в интервью БЕЛТА судья Конституционного Суда Андрей Ковальчук.



- Какое место в самосознании белорусского народа занимает, на ваш взгляд, этот молодой, но с глубоким смыслом и историческим контекстом праздник?



- День народного единства официально закреплен в статусе государственного праздника относительно недавно, однако историческая память о 17 сентября 1939 года жила в народе всегда. После воссоединения Западной Беларуси с БССР эта дата отмечалась как праздничная, но в послевоенный период из дипломатических соображений - ради сохранения дружественных отношений с Польшей - на ней не делали акцент на государственном уровне.



Тем не менее запрос на праздник, символизирующий национальную консолидацию, вызревал в обществе десятилетиями. Четко и громко он прозвучал в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании.



Этот праздник отражает глубинную суть белорусского характера: стремление жить в мире, согласии и добрососедстве. Но вместе с тем - готовность белорусов мгновенно сплотиться перед лицом любых внешних угроз.



Исключительное значение воссоединения 1939 года емко сформулировал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: "Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили".



- День народного единства как государственный праздник учрежден указом №206 от 7 июня 2021 года в качестве ответа всем недоброжелателям. Если же рассматривать политико-правовые скрепы общественного согласия и устойчивости белорусского государства в целом, какие юридические средства стоит отметить? Какова роль Конституции в этом вопросе?



- Главный вектор заложен уже в преамбуле Основного Закона: народ Беларуси принимает Конституцию исходя из ответственности за настоящее и будущее Родины, желая обеспечить мир и гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание.



Этот важнейший тезис нашел свое отражение в послании Конституционного Суда от 12 марта 2026 года "О состоянии конституционной законности в Республики Беларусь", в котором, в частности, отмечено, что залогом незыблемости конституционного строя является народное единство, которое проявляется в сплочении граждан Беларуси всех поколений, национальностей, социальных слоев и религиозных конфессий на основе сохранения исторической памяти, твердого следования культурным и духовным традициям и нравственным ценностям белорусского общества.



Конституционная идентичность белорусского государства, отражающая уникальность его развития и особенности действующего правопорядка, базируется на фундаментальных положениях Конституции, устанавливающих неотчуждаемость суверенитета, незыблемость конституционного строя, народовластие, приоритет прав и свобод личности, социальную справедливость, равенство прав и возможностей, социальную ответственность, обязанность сохранения национальных культурных и духовных традиций. Конституционная идентичность обладает гарантией неприкосновенности, обусловленной неотъемлемым правом белорусского народа на самоопределение.



- Считаете ли необходимым законодательно закрепить понятие "этноцид" в отношении белорусского населения в Западной Беларуси? И если да, то какое правовое и политическое значение будет иметь это решение?



- Исторические факты неопровержимы: в 1921-1939 годах на территории Западной Беларуси польские власти проводили политику насильственной полонизации. В нарушение условий Рижского мирного договора права белорусов системно ущемлялись. К 1939 году не осталось ни одной белорусской школы, ликвидировались православные приходы, блокировался доступ к образованию и госслужбе. Предпринятые польским режимом меры вполне соответствует понятию этноцида - то есть действиям по уничтожению национальной идентичности белорусского народа.



Контраст стал очевиден сразу после сентября 1939 года, когда в регионе начался стремительный подъем: возрождалось школьное обучение на родном языке, учреждались национальные высшие и средние специальные учебные заведения, создавалась система бесплатной медицины, строились промышленные предприятия.



Знать эту правду жизненно необходимо. Забыть уроки истории - значит рисковать потерей государства в будущем. К сожалению, отдельные наши соотечественники поддаются влиянию зарубежной пропаганды, направленной на разобщение белорусского народа и порождение напряженности в обществе с целью создания предпосылок для "цветной революции". В настоящее время попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств уже не являются чем-то экстраординарным. В условиях, когда переписывание истории поставлено на поток, вполне разумной представляется законодательная оценка событий, происходивших на территории Западной Беларуси. Это способ сохранения исторической правды и официального обозначения позиции Республики Беларусь по отношению к тому, что произошло во времена польской оккупации.



- На фоне анализа тотальной полонизации, проводимой в Западной Беларуси, задумываешься о важнейшем достижении суверенного белорусского государства - межконфессиональном и межэтническом мире. Как Беларуси на протяжении десятилетий удается обеспечивать внутреннюю стабильность и согласие в обществе на фоне национального многообразия?



- Конституция закрепляет равенство национальных общностей перед законом, уважительное отношение к их правам и интересам, равенство религий и вероисповеданий, а также право на самостоятельное отношение каждого к религии и право на сохранение своей национальной принадлежности.



В Беларуси проживают люди многих национальностей. Наибольшее количество составляют белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане. Это предполагает наличие разных религиозных общин, среди которых выделяются православные, римско-католические, протестантские, иудейские, мусульманские. Тем не менее в Беларуси нет и не было конфликтов на этнической и религиозной почве. Такой результат мог быть достигнут только благодаря особому вниманию государства и его целенаправленной деятельности по укреплению мира и согласия среди граждан. Можно отметить проводимую на постоянной основе работу по сохранению исторической памяти белорусского народа, популяризации национальных традиций. Регулярно на государственном уровне осуществляются мероприятия с участием представителей различных национальностей и религиозных организаций. Развитое законодательство, наличие у белорусов традиционно высокой толерантности к представителям других национальностей и религиозных групп, эффективная политика белорусского государства являются теми важнейшими факторами, которые позволяют исключить конфликты в этноконфессиональной сфере.



- Какие формы празднования Дня народного единства наиболее эффективны и актуальны сегодня?



- Праздник уже обрел свои яркие традиции во всех уголках Беларуси - от диалоговых площадок и выставок до масштабных концертов. Однако с учетом глубокого смысла даты 17 сентября ключевой акцент сегодня сделан на просветительской и воспитательной работе с молодежью. Это встречи с представителями государственных органов, общественных объединений и научного сообщества, открытые уроки и лекции, тематические форумы, интеллектуальные турниры.



Символичным венцом этой работы станет открытие нового здания Национального исторического музея, архитектурно повторяющего контуры карты Беларуси, и парка Народного единства. Это важнейшие проекты, которые сохранят нашу историю для будущих поколений.



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