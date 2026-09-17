Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:07 Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции Общество
11:03 Миротворческий статус присвоен Гомельскому медколледжу Регионы
11:00 Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих  Общество
10:59 "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде  Регионы
10:59 Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды Общество
10:57 Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице В мире
10:53 В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50  Экономика
10:50 Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте Общество
10:49 Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины В мире
10:45 Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска  Общество
10:35 В Минске после столкновения с BMW легковушку отбросило на стену подземного перехода Происшествия
10:24 Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске Общество
10:12 Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС - СМИ В мире
10:10 Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов Политика
10:09 Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца 2026 года  Экономика
10:02 Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз  Регионы
09:56 В Минске задержали криминальный дуэт: изъято более 100 доз мефедрона Регионы
09:54 Польша усилила проверки украинских водителей на пунктах пропуска через границу В мире
09:49 "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений Общество
09:49 ЕЭК и Секретариат ШОС подписали план совместных мероприятий на 2027-2030 годы Экономика
09:29 Дни ЕАЭС открылись в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества Экономика
09:24 В Литве начались учения "Гром Перкунаса" В мире
09:15 Канада подала заявку на вступление в Объединенный экспедиционный корпус В мире
09:14 Восемь котельных в Гомельской области переведут на пеллеты в нынешнем году Регионы
09:03 Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомельской области получили все теплоисточники и потребители Регионы
09:00 Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет Общество
08:52 Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами В мире
08:46 Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко Регионы
08:40 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед кадровыми перестановками В мире
08:29 МАЗ и алжирские компании расширяют промкооперацию Экономика
Все новости
Все новости

Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
17 сентября 2026, 08:21

Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "День народного единства"
Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
Андрей Ковальчук: Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
День народного единства имеет значение не только как памятная дата, связанная с событиями сентября 1939 года, но и как повод осмыслить исторический опыт, который дает основание белорусскому народу для национальной гордости. Вполне закономерно, что День народного единства наряду с Днем Независимости и Днем Победы вошел в триаду главных государственных праздников. О национальной консолидации, глубинной сути белорусского характера и народном единстве как залоге незыблемости конституционного строя высказался в интервью БЕЛТА судья Конституционного Суда Андрей Ковальчук.

- Какое место в самосознании белорусского народа занимает, на ваш взгляд, этот молодой, но с глубоким смыслом и историческим контекстом праздник? 

- День народного единства официально закреплен в статусе государственного праздника относительно недавно, однако историческая память о 17 сентября 1939 года жила в народе всегда. После воссоединения Западной Беларуси с БССР эта дата отмечалась как праздничная, но в послевоенный период из дипломатических соображений - ради сохранения дружественных отношений с Польшей - на ней не делали акцент на государственном уровне.

Тем не менее запрос на праздник, символизирующий национальную консолидацию, вызревал в обществе десятилетиями. Четко и громко он прозвучал в феврале 2021 года на VI Всебелорусском народном собрании. 

Этот праздник отражает глубинную суть белорусского характера: стремление жить в мире, согласии и добрососедстве. Но вместе с тем - готовность белорусов мгновенно сплотиться перед лицом любых внешних угроз. 

Исключительное значение воссоединения 1939 года емко сформулировал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко: "Память об этом событии живет в сердцах белорусов, потому что оно стало актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли. Вот почему нужны суверенитет и независимость - чтобы нас никогда больше против нашей воли не делили". 

- День народного единства как государственный праздник учрежден указом №206 от 7 июня 2021 года в качестве ответа всем недоброжелателям. Если же рассматривать политико-правовые скрепы общественного согласия и устойчивости белорусского государства в целом, какие юридические средства стоит отметить? Какова роль Конституции в этом вопросе? 

- Главный вектор заложен уже в преамбуле Основного Закона: народ Беларуси принимает Конституцию исходя из ответственности за настоящее и будущее Родины, желая обеспечить мир и гражданское согласие, благополучие граждан, незыблемость народовластия, независимость и процветание.

Этот важнейший тезис нашел свое отражение в послании Конституционного Суда от 12 марта 2026 года "О состоянии конституционной законности в Республики Беларусь", в котором, в частности, отмечено, что залогом незыблемости конституционного строя является народное единство, которое проявляется в сплочении граждан Беларуси всех поколений, национальностей, социальных слоев и религиозных конфессий на основе сохранения исторической памяти, твердого следования культурным и духовным традициям и нравственным ценностям белорусского общества. 

Конституционная идентичность белорусского государства, отражающая уникальность его развития и особенности действующего правопорядка, базируется на фундаментальных положениях Конституции, устанавливающих неотчуждаемость суверенитета, незыблемость конституционного строя, народовластие, приоритет прав и свобод личности, социальную справедливость, равенство прав и возможностей, социальную ответственность, обязанность сохранения национальных культурных и духовных традиций. Конституционная идентичность обладает гарантией неприкосновенности, обусловленной неотъемлемым правом белорусского народа на самоопределение. 

- Считаете ли необходимым законодательно закрепить понятие "этноцид" в отношении белорусского населения в Западной Беларуси? И если да, то какое правовое и политическое значение будет иметь это решение?

- Исторические факты неопровержимы: в 1921-1939 годах на территории Западной Беларуси польские власти проводили политику насильственной полонизации. В нарушение условий Рижского мирного договора права белорусов системно ущемлялись. К 1939 году не осталось ни одной белорусской школы, ликвидировались православные приходы, блокировался доступ к образованию и госслужбе. Предпринятые польским режимом меры вполне соответствует понятию этноцида - то есть действиям по уничтожению национальной идентичности белорусского народа.

Контраст стал очевиден сразу после сентября 1939 года, когда в регионе начался стремительный подъем: возрождалось школьное обучение на родном языке, учреждались национальные высшие и средние специальные учебные заведения, создавалась система бесплатной медицины, строились промышленные предприятия. 

Знать эту правду жизненно необходимо. Забыть уроки истории - значит рисковать потерей государства в будущем. К сожалению, отдельные наши соотечественники поддаются влиянию зарубежной пропаганды, направленной на разобщение белорусского народа и порождение напряженности в обществе с целью создания предпосылок для "цветной революции". В настоящее время попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств уже не являются чем-то экстраординарным. В условиях, когда переписывание истории поставлено на поток, вполне разумной представляется законодательная оценка событий, происходивших на территории Западной Беларуси. Это способ сохранения исторической правды и официального обозначения позиции Республики Беларусь по отношению к тому, что произошло во времена польской оккупации. 

- На фоне анализа тотальной полонизации, проводимой в Западной Беларуси, задумываешься о важнейшем достижении суверенного белорусского государства - межконфессиональном и межэтническом мире. Как Беларуси на протяжении десятилетий удается обеспечивать внутреннюю стабильность и согласие в обществе на фоне национального многообразия?

- Конституция закрепляет равенство национальных общностей перед законом, уважительное отношение к их правам и интересам, равенство религий и вероисповеданий, а также право на самостоятельное отношение каждого к религии и право на сохранение своей национальной принадлежности.

В Беларуси проживают люди многих национальностей. Наибольшее количество составляют белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары, цыгане. Это предполагает наличие разных религиозных общин, среди которых выделяются православные, римско-католические, протестантские, иудейские, мусульманские. Тем не менее в Беларуси нет и не было конфликтов на этнической и религиозной почве. Такой результат мог быть достигнут только благодаря особому вниманию государства и его целенаправленной деятельности по укреплению мира и согласия среди граждан. Можно отметить проводимую на постоянной основе работу по сохранению исторической памяти белорусского народа, популяризации национальных традиций. Регулярно на государственном уровне осуществляются мероприятия с участием представителей различных национальностей и религиозных организаций. Развитое законодательство, наличие у белорусов традиционно высокой толерантности к представителям других национальностей и религиозных групп, эффективная политика белорусского государства являются теми важнейшими факторами, которые позволяют исключить конфликты в этноконфессиональной сфере. 

- Какие формы празднования Дня народного единства наиболее эффективны и актуальны сегодня? 

- Праздник уже обрел свои яркие традиции во всех уголках Беларуси - от диалоговых площадок и выставок до масштабных концертов. Однако с учетом глубокого смысла даты 17 сентября ключевой акцент сегодня сделан на просветительской и воспитательной работе с молодежью. Это встречи с представителями государственных органов, общественных объединений и научного сообщества, открытые уроки и лекции, тематические форумы, интеллектуальные турниры.

Символичным венцом этой работы станет открытие нового здания Национального исторического музея, архитектурно повторяющего контуры карты Беларуси, и парка Народного единства. Это важнейшие проекты, которые сохранят нашу историю для будущих поколений. 

БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь День народного единства
Новости рубрики Общество
Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
Фото из архива Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды
Женский фонд "Федорского": шесть историй работниц, которые держат предприятие на высоте
Фото из архива Очереди транспорта сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска 
Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
  • Главная
  • Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси
    Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Беларусь и США согласовали промежуточный договор
    Кочанова прибыла с рабочим визитом в Алжир
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
    Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске
    Сотни людей приняли участие в митинге в память о жертвах концлагеря "Береза-Картузская"
    В Беларуси поступила в продажу новая версия BELGEE X50 
    Народное единство как залог незыблемости конституционного строя. Судья КС об устойчивости белорусского государства
    Добро пожаловать тем, кто уважает наши законы. Как белорусы относятся к трудовым мигрантам? 
    Количество долгостроев в Гомельской области за пять лет сократилось в 11 раз 
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    "Ты одним днем все перевернула". Как многодетная мама создала авторскую экосистему впечатлений
    Меньше ям и асфальт от райцентров к агрогородкам. Минтранс о задачах в сфере дорожного строительства
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.