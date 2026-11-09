9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера, 8 ноября, в возрасте 89 лет скончалась народная артистка Беларуси Светлана Вуячич. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.
Светлана Вуячич с 1960 года работала в государственном учреждении "Заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный академический ансамбль танца Беларуси". Более 20 лет она являлась солисткой известного коллектива.
После завершения творческой карьеры и до последнего дня Светлана Вуячич в качестве ассистента балетмейстера отдавала весь свой опыт, знания и духовные силы воспитанию молодого поколения танцевального ансамбля. Она внесла значительный вклад в развитие и популяризацию национального хореографического искусства как в Беларуси, так и за рубежом.
Министерство культуры скорбит по случаю ухода из жизни Светланы Вуячич и выражает соболезнования родным и близким. Прощание состоится 11 ноября в Белорусской государственной филармонии с 12.00 до 14.00, начало гражданской панихиды - в 13.00.-0-
Общество
09 ноября 2026, 15:39
Народная артистка Беларуси Светлана Вуячич скончалась на 90-м году жизни
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