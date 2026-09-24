НАН Беларуси планирует заключить соглашение о сотрудничестве с инжиниринговым центром "Кронштадт"





Делегация Беларуси во главе с председателем Президиума НАН Владимиром Караником посетила центр. В составе делегации также были представители Министерства промышленности и Белорусского национального технического университета.





Обсуждались перспективы развития научно-технического сотрудничества, вопросы организации практического обучения и стажировок для студентов и преподавателей. Особое внимание уделялось возможностям совместной работы в области инженерии и материаловедения.





Инжиниринговый центр "Кронштадт" занимается созданием цифровых моделей сложных технических устройств, таких как турбины, насосы и запорная арматура, способных функционировать в экстремальных условиях. На основе этих цифровых двойников специалисты анализируют распределение потоков, тепла и напряжений, что позволяет разрабатывать конструкторскую документацию и технологические процессы производства. При этом часть производства центр осуществляет собственными силами, а часть - с привлечением внешних подрядчиков.





Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества являются термообработка металлов и сплавов и нанесение специальных покрытий, включая керамическое.





Стороны договорились о подготовке перечня актуальных технологических задач со стороны инжинирингового центра 'Кронштадт" и каталога компетенций белорусских академических организаций, включая Физико-технический институт, Объединенный институт машиностроения, Объединенный институт проблем информатики, Институт тепло- и массообмена, НПЦ по материаловедению. В дальнейшем предполагается заключить рамочное соглашение о сотрудничестве.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует заключить соглашение о сотрудничестве с инжиниринговым центром "Кронштадт" (Санкт-Петербург), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.