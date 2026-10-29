НАН Беларуси намерена развивать сотрудничество с китайской компанией в области решений для умных городов





Основной темой обсуждения стали направления взаимовыгодного сотрудничества, в частности внедрение передовых решений для автоматизации и управления умными городами. Особое внимание было уделено применению низковысотной авиации, которая может стать ключевым элементом современной городской инфраструктуры.





Глава НАН отметил, что презентация I-Kingtec продемонстрировала не просто отдельные модели дронов, а комплексный подход, основанный на замкнутом контуре "дрон - сеть - облако". "Эта интегрированная система позволяет трансформировать концепцию низковысотной экономики в реальные инструменты для управления городским пространством. Благодаря ей становится возможным в режиме реального времени отслеживать ситуацию в городе, реагировать на чрезвычайные ситуации и принимать соответствующие решения", - подчеркнул Владимир Караник.





I-Kingtec - высокотехнологичная компания в сфере искусственного интеллекта, робототехники и аэрокосмических технологий, которая была основана в 2017 году. Она имеет статус активного, быстрорастущего технологического лидера в секторе низковысотной экономики и промышленной робототехники Китая.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник встретился с представителями китайской технологической компании I-Kingtec, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.