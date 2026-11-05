"Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности

На полях конференции активно обсуждалась масштабная инициатива - Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. "В целом я считаю эту инициативу правильной и абсолютно логичной. Было бы разумно, если бы Европейский союз также в том или ином виде подключился к этим дискуссиям", - сказал немецкий бизнесмен.





Он считает, что в предлагаемой концепции заложен глубокий смысл. "Ведь речь идет о контурах будущей архитектуры безопасности. Нам жизненно необходимо вести диалог", - подчеркнул Оливер Кемпкенс.





"Президент Лукашенко абсолютно прав в своих оценках. Люди колоссально устали от этого противостояния. Прежде всего гибнут люди. Но этот кризис бьет и по кошелькам обычных европейцев, которые видят, как правительства тратят деньги налогоплательщиков совсем не на те нужды, пока общество охвачено страхом из-за растущей напряженности на внешних границах. Нам всем пора серьезно задуматься и открыто признать: мы устали, и мы больше не можем себе этого позволить. Мы единое общество, живущее на одной планете и на одном общем континенте. И мы не имеем права об этом забывать", - добавил немецкий бизнесмен.





Он также отметил, что европейские элиты вложили слишком большой репутационный капитал в безоговорочную поддержку Украины и тотальное противостояние с Россией. "В западном медиапространстве долгое время навязывался штамп, стирающий любые различия между русскими и белорусами, в том числе из-за банального обывательского восприятия корня "рус". Параллельно продвигался лозунг, будто Украина воюет за свободу всей Европы, что очень далеко от реальности. Теперь весь этот колоссальный репутационный груз довлеет над западными политиками. В Европе идет борьба нарративов. И именно (то, что Европа стала заложником. - Прим. БЕЛТА) собственных идеологических догм, сегодня максимально усложняет выход из кризиса", - обратил внимание Оливер Кемпкенс.





Бизнесмен поделился и своим видением, как демилитаризовать язык и расширить пространство для дипломатии, пока идет гонка вооружений, как остановить опасный процесс, когда колоссальные средства уходят на закупку вооружений. "Мы всегда видим, куда направляются финансовые потоки. Но чтобы перераспределить эти средства, необходим новый общественный нарратив. Любые действия властей должны быть легитимны и понятны для граждан. А нынешняя милитаристская риторика на Западе сейчас сильна как никогда. Нам нужно полностью перестроить этот нарратив, и начать следует с базовой коммуникации. Прежде всего отказаться от использования идеологических ярлыков вроде "российский режим" или "диктатура". Я категорически против подобной терминологии. Нам нужно прекратить спекуляции на тему "войны до победного конца". Наша главная задача - расширить пространство для дипломатического маневра. Для этого необходимо сохранять здравомыслие и предоставить всем сторонам - России, Украине и США - реальную возможность сесть за стол переговоров", - считает бизнесмен из Германии.





Оливер Кемпкенс сделал акцент, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко озвучил очень точные и реалистичные вещи. "Беларусь имеет протяженную границу с Украиной. И любое, даже незначительное деструктивное действие извне напрямую угрожает территориальной целостности и безопасности вашей республики. Плюс, если посмотреть на север, мы видим развертывание немецкой военной бригады в Литве", - отметил немецкий бизнесмен. Он обратил внимание и на то, что в Евросоюзе постоянно рассуждают о так называемом Сувалкском коридоре. "Но ведь это сугубо оперативно-тактический военный термин. К сожалению, подобная милитаристская терминология уже прочно вошла в наш повседневный лексикон и стала казаться чем-то привычным. Это опасная тенденция. Нам нужно очень внимательно следить за своими словами и активно работать над демилитаризацией языка. Только тогда изменится общая риторика, и мы сможем наконец услышать друг друга", - убежден Оливер Кемпкенс.-0-





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