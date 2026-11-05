Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:01 Во Франции число участников протестов профсоюз оценил в 1,6 млн человек В мире
21:48 "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности Общество
21:43 "Доволен результатом, хотя и не попал в касание". Пловец Машлякевич о бронзе ЮОИ Спорт
21:37 В Парагвае не смогли запустить против вице-президента процесс импичмента В мире
21:31 Белорусы взяли два золота в блице на командном чемпионате мира по шашкам Спорт
21:28 Женский спорт и борьба за мечту. Пакистанскую драму "Мой Лиари" представили на "Лістападзе" Культура
21:14 Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов Общество
21:02 Белорусские гандболисты уступили в первом спарринге в Бахрейне Спорт
21:01 Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям Общество
20:50 Кулешова и Пекарский побили национальные рекорды в первый день чемпионата Беларуси на короткой воде Спорт
20:34 Рубио может подать в отставку с поста госсекретаря США - СМИ В мире
20:23 Полное погружение в профессию. Командир медицинского студотряда из Орши о трудовом семестре Регионы
20:08 Пловцы Мамекин и Кейко поделили золото чемпионата Беларуси на 200-метровке на спине Спорт
20:00 Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей Общество
19:53 Президент Парагвая Пенья подал в отставку В мире
19:47 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более $255 млн до конца 2026 года В мире
19:37 В Минске опубликовали схему обращения с коммунальными отходами. Что изменится? Регионы
19:37 От инвестпроектов до подготовки кадров. Беларусь и Калужская область развивают партнерство в АПК Экономика
19:29 Мелания Трамп принимает делегации России и Украины В мире
19:28 Как будет ходить городской и пригородный транспорт 7 ноября Регионы
19:21 Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС Общество
19:17 Ложные сообщения об угрозе взрыва затронули 27 авиарейсов в Европе В мире
19:14 В Минске наградили победителей конкурса в сфере энергоэффективности Общество
19:04 На ЧМ по самбо в Ташкенте выступят 16 белорусов Спорт
19:04 В Беларуси рассматривают переход к более системной профилактической модели защиты работников Общество
19:03 Полиция Парижа впервые применит беспилотники для разгона демонстрантов В мире
18:48 Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр Спорт
18:43 Военный факультет БГУ отмечает вековой юбилей Общество
18:43 Диалог формы, цвета и традиций: в Минске открылась выставка керамики Культура
18:43 "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине Общество
Все новости
Все новости

"Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
05 ноября 2026, 21:48

"Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предлагаемой концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложен глубокий смысл. Это подчеркнул в эфире телеканала "Первый информационный" немецкий бизнесмен Оливер Кемпкенс, принявший участие в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
На полях конференции активно обсуждалась масштабная инициатива - Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. "В целом я считаю эту инициативу правильной и абсолютно логичной. Было бы разумно, если бы Европейский союз также в том или ином виде подключился к этим дискуссиям", - сказал немецкий бизнесмен. 

Он считает, что в предлагаемой концепции заложен глубокий смысл. "Ведь речь идет о контурах будущей архитектуры безопасности. Нам жизненно необходимо вести диалог", - подчеркнул Оливер Кемпкенс.

"Президент Лукашенко абсолютно прав в своих оценках. Люди колоссально устали от этого противостояния. Прежде всего гибнут люди. Но этот кризис бьет и по кошелькам обычных европейцев, которые видят, как правительства тратят деньги налогоплательщиков совсем не на те нужды, пока общество охвачено страхом из-за растущей напряженности на внешних границах. Нам всем пора серьезно задуматься и открыто признать: мы устали, и мы больше не можем себе этого позволить. Мы единое общество, живущее на одной планете и на одном общем континенте. И мы не имеем права об этом забывать", - добавил немецкий бизнесмен. 

Он также отметил, что европейские элиты вложили слишком большой репутационный капитал в безоговорочную поддержку Украины и тотальное противостояние с Россией. "В западном медиапространстве долгое время навязывался штамп, стирающий любые различия между русскими и белорусами, в том числе из-за банального обывательского восприятия корня "рус". Параллельно продвигался лозунг, будто Украина воюет за свободу всей Европы, что очень далеко от реальности. Теперь весь этот колоссальный репутационный груз довлеет над западными политиками. В Европе идет борьба нарративов. И именно (то, что Европа стала заложником. - Прим. БЕЛТА) собственных идеологических догм, сегодня максимально усложняет выход из кризиса", - обратил внимание Оливер Кемпкенс.

Бизнесмен поделился и своим видением, как демилитаризовать язык и расширить пространство для дипломатии, пока идет гонка вооружений, как остановить опасный процесс, когда колоссальные средства уходят на закупку вооружений. "Мы всегда видим, куда направляются финансовые потоки. Но чтобы перераспределить эти средства, необходим новый общественный нарратив. Любые действия властей должны быть легитимны и понятны для граждан. А нынешняя милитаристская риторика на Западе сейчас сильна как никогда. Нам нужно полностью перестроить этот нарратив, и начать следует с базовой коммуникации. Прежде всего отказаться от использования идеологических ярлыков вроде "российский режим" или "диктатура". Я категорически против подобной терминологии. Нам нужно прекратить спекуляции на тему "войны до победного конца". Наша главная задача - расширить пространство для дипломатического маневра. Для этого необходимо сохранять здравомыслие и предоставить всем сторонам - России, Украине и США - реальную возможность сесть за стол переговоров", - считает бизнесмен из Германии. 

Оливер Кемпкенс сделал акцент, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности Александр Лукашенко озвучил очень точные и реалистичные вещи. "Беларусь имеет протяженную границу с Украиной. И любое, даже незначительное деструктивное действие извне напрямую угрожает территориальной целостности и безопасности вашей республики. Плюс, если посмотреть на север, мы видим развертывание немецкой военной бригады в Литве", - отметил немецкий бизнесмен. Он обратил внимание и на то, что в Евросоюзе постоянно рассуждают о так называемом Сувалкском коридоре. "Но ведь это сугубо оперативно-тактический военный термин. К сожалению, подобная милитаристская терминология уже прочно вошла в наш повседневный лексикон и стала казаться чем-то привычным. Это опасная тенденция. Нам нужно очень внимательно следить за своими словами и активно работать над демилитаризацией языка. Только тогда изменится общая риторика, и мы сможем наконец услышать друг друга", - убежден Оливер Кемпкенс.-0-

* Больше актуальных новостей и аналитики смотрите на VIDEOBEL.BY.
Теги
Беларусь конференция
Новости рубрики Общество
Расширение ассортимента, модернизация. Как развиваются предприятия художественных промыслов
Рачков: белорусские парламентарии способствуют развитию сотрудничества с Лаосом по всем направлениям
Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
Виктор Хренин. Фото "Ваяр" Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
В Минске наградили победителей конкурса в сфере энергоэффективности
В Беларуси рассматривают переход к более системной профилактической модели защиты работников
  • Главная
  • "Нам жизненно необходимо вести диалог". Немецкий бизнесмен о Евразийской хартии многополярности
    • Главное
    Лукашенко ориентирует на строительство по стране небольших ферм по откорму КРС мясных пород
    Лукашенко подписал распоряжение о награждении юбилейной медалью к 30-летию ВНС
    Беларусь и Лаос договорились развивать народную дипломатию и упрощать условия для бизнеса
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов принят депутатами в первом чтении
    Топ-новости
    Лукашенко: нынешнее поколение должно предложить молодежи модель для движения вперед
    "Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал
    Годом совершенствования системы противодействия беспилотным авиакомплексам объявлен учебный год в ВС
    "Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине
    Хранители белорусских традиций. "Скарбница" отмечает 50-летний юбилей
    Пловец Машлякевич стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр
    МИД Беларуси прокомментировал отказ Канады выдавать визы белорусским спортсменам
    Сергеенко: рассматриваем Лаос как важнейший мост для укрепления диалога со странами АСЕАН
    Беларусь заинтересована в совместных проектах с Лаосом в экономической сфере
    Азаров про конфликт в Украине: для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир
    Главы МИД, министры обороны и секретари совбезов стран ОДКБ встретятся в Москве 10 ноября
    Уехала из столицы, завела волков, павлинов и начала делать мебель на заказ - история одной белоруски
    Формула инвестиций: коммерческие помещения в комплексе "Минск-Мир" с выгодой до 15%
    Отвоевали жизнь. Подробности спасения малыша с патологией диафрагмы в РНПЦ детской хирургии
    "Помощь безнадзорным животным и сотрудничество со спецучреждениями". Молодежный совет об итогах работы
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.