Налоговые органы проанализировали работу перевозчиков такси. Какие выявлены нарушения? 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по налогам и сборам рассказали о результатах анализа работы перевозчиков автомобилями такси за восемь месяцев 2026 года, сообщает БЕЛТА.
"Подразделениями камерального контроля за восемь месяцев 2026 года проведен анализ в отношении 10 490 субъектов хозяйствования. В адрес субъектов хозяйствования, в деятельности которых усматриваются риски, направлено 2368 уведомлений, по которым дополнительно исчислено в бюджет 28,8 млн рублей", - рассказали в МНС.
В отношении недобросовестных перевозчиков, которые не отреагировали на уведомление и добровольно не исполнили налоговые обязательства, составлено 93 акта камеральной проверки, по результатам которых подлежит уплате в бюджет налогов на сумму 11,6 млн рублей. К административной ответственности привлечено 80 виновных лиц, наложено административных штрафов в размере 1,8 млн рублей. В отношении 43 субъектов хозяйствования информация направлена в правоохранительные органы для дачи правовой оценки в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Так, при проведении камеральной проверки ООО "М" установлено занижение налоговой базы по НДС и налогу на прибыль за 2023 - первый квартал 2025 года, незачисление на расчетные счета организации наличной выручки, полученной от перевозок автомобилями-такси, а также перечисление денежных средств в адрес физических лиц (водителей) по договорам комиссии. Налоговым органом направлено уведомление с предложением в добровольном порядке скорректировать налоговые обязательства. ООО "М" представлены уточненные налоговые декларации (расчеты), общая сумма доначисленных налогов составила 3,9 млн рублей, в том числе подоходный налог - 0,8 млн рублей. Также информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и "Белгосстрах" для рассмотрения вопроса о взыскании причитающихся отчислений из полученных директором и водителями ООО "М" доходов.
"Плательщики должны соблюдать незыблемое правило - работать нужно честно и в полном объеме исполнять налоговые обязательства, поскольку иначе они обязательно попадут в поле зрения налоговых органов", - подчеркнули в МНС.-0-
Общество
14 сентября 2026, 18:45
Налоговые органы проанализировали работу перевозчиков такси. Какие выявлены нарушения?
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