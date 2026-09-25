Наличие базы войск США в Польше - существенный рычаг влияния на руководство этой страны - Булавко

"Все абсолютно логично. На сегодня он (Трамп. - Прим. БЕЛТА) выбирает наиболее податливого, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее решительного и агрессивного игрока", - сказал Анатолий Булавко, имея в виду Польшу, где планируется разместить американскую базу. "Все абсолютно логично. На сегодня он (Трамп. - Прим. БЕЛТА) выбирает наиболее податливого, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее решительного и агрессивного игрока", - сказал Анатолий Булавко, имея в виду Польшу, где планируется разместить американскую базу.





"Если говорить о размещении крупной базы на территории Польши, это абсолютно не значит, что это попытка концентрации войск, допустим, для нападения на ту же Беларусь. Американцы в жизни воевать не будут. Американцы будут толкать вперед поляков, немцев - кого угодно. Сами они воевать не будут", - заметил депутат.





Вместе с тем, по его словам, наличие базы - "это существенный рычаг влияния на руководство Польши".





Второй момент, важный для понимания, заключается в том, что происходит, грубо говоря, расстановка приоритетов: на сегодня та же Франция или Германия Америку интересуют в уже гораздо меньшей степени, заметил Анатолий Булавко.





Он считает, что США выращивает себе "нового жандарма Европы, которым можно попугать ту же Германию", которая на сегодня встала на путь милитаризации, укрепления и усиления своих Вооруженных Сил.





"А самый главный принцип - его никто не отменял и никто не оспорил до сих пор - разделяй и властвуй. Поэтому Польшу готовят на роль карманного гегемона Европы. Насколько это получится - это второй вопрос", - заметил депутат.





И это в условиях, когда Европа испытывает и политический кризис, и экономические проблемы, добавил он. Впрочем, не надо уповать, что экономика Европы вот-вот рухнет, считает Анатолий Булавко. "Она еще долго будет рушиться, у нее подкожный жир еще достаточный, чтобы она существовала, перепрофилировала свои предприятия на военный лад, держалась на плаву", - пояснил он.





Но то, как на этом фоне будет чувствовать себя население, это второй вопрос, на который по крайней мере нынешние европейские политики обращают внимание в самую последнюю очередь, заметил Анатолий Булавко.





"У Польши очень неплохие отношения с британцами. И размещение американской базы на территории Польши - еще раз хочу подчеркнуть - сдерживающий фактор для того, чтобы не выскользнула Польша из-под опеки Соединенных Штатов Америки. Мы вынуждены признать, что по состоянию на сейчас между Британией и США не все гладко, не все ровно", - отметил он.-0-