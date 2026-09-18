18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Найденные при консервации руин монастыря бернардинок артефакты передадут в Музей истории города Бреста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба.
По соседству с археологическим музеем "Берестье" реставраторы уже несколько месяцев занимаются консервацией руин монастыря бернардинок. Как и положено в таких ситуациях, работы проводятся под археологическим надзором. За это время сделано много находок, связанных со средневековой историей Бреста, а также с историей Нового времени. Найдены не только артефакты, но и фрагменты исторических строений.
"Все имеющие историческую ценность находки сейчас описываются. В последующем они будут переданы в Музей истории города Бреста. Сейчас стоит задача сохранить данный комплекс. Во время работ по консервации подтвердили ряд исторических гипотез, например, в каком месте располагался мужской монастырь. Понимаем синхронность исторических событий, которые когда-то происходили здесь, начались на городище Берестье", - сказал Виталий Щерба.
Городские власти в том числе рассматривают возможность музеефицировать пространство на территории руин монастыря бернардинок, варианты формата, в котором могут быть представлены экспонаты. "Музей должен иметь свой облик, чтобы человеку было интересно прикоснуться к кирпичу со старинным штампом, посмотреть, чем люди пользовались, что было найдено при раскопках", - заметил зампредседателя горисполкома. Консервация руин монастыря бернардинок продолжится в 2027 году. Планомерно будут приниматься решение по приспособлению территории под туристические нужды.
В археологическом музее "Берестье" сегодня состоялось открытие мемориальной доски археологу Петру Лысенко. Благодаря его изысканиям было выявлено первоначальное местоположение древнего Берестья.-0-
Общество
18 сентября 2026, 17:17
Найденные при консервации руин монастыря бернардинок артефакты передадут в Музей истории Бреста
Фото из архива Брестского горисполкома
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