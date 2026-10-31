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Общество
31 октября 2026, 13:13
Надо ли брать с собой зонт в воскресенье, рассказали синоптики
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси температура воздуха днем 1 ноября составит 5-11 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.В воскресенье будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов. -0-
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