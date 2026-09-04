Надлежащая обработка персональных данных дает компании конкурентное преимущество - Гаев

"Мы видим повышение сознательности и бизнеса, и иных организаций по вопросу обработки личных данных", - сказал Андрей Гаев, отметив эту положительную тенденцию на протяжении ряда лет.





"Мы видим, как изменился подход к их (персональных данных. - Прим.БЕЛТА) обработке. Организации, их очень много, отдают себе отчет в том, что надлежащая обработка личных данных дает конкурентное преимущество. Более 50% организаций сказали об этом в рамках социологического исследования", - отметил директор центра.





Ненадлежащая обработка персональных данных, по его словам, несет репутационные издержки. Ведь как только в обществе становится известна информация о произошедшем инциденте, это значительным образом влияет на саму компанию, на ценность ее бизнеса и взаимодействие с клиентом. "Поэтому организации перестраивают свою работу, стремясь соблюдать законодательство", - подчеркнул Андрей Гаев.





Отвечая на вопрос о том, какие рекомендации можно дать бизнесу, чтобы усилить защиту персональных данных, директор центра подчеркнул, что просто нужно соблюдать правовые нормы. "Все шаблоны, все алгоритмы действий. Есть вариативность выстраивания системы защиты личных данных в зависимости от масштабов, размеров бизнеса. Надо просто этим заниматься", - сказал он.





Директор центра отметил, что персональные данные должны собираться в том объеме, в котором это действительно необходимо для достижения задач, маркетинговых целей, формирования и применения программ лояльности. Храниться личная информация должна столько, сколько необходимо.





Вместе с тем Андрей Гаев обратил внимание, что объем собираемых в избыточном плане персональных данных стал меньше, организации более ответственно подходят к своевременному удалению информации, актуальность которой уже потеряна.





Он отметил, что в текущем году без наступления каких-либо негативных последствий приняты меры по удалению около 4,5 млн единиц информации, обрабатываемых с нарушением законодательства. В прошлом году эта цифра была почти в 2 раза больше (7,5 млн записей).





Говоря о предлагаемых законодательных новациях, директор Национального центра защиты персональных данных рассказал, в частности, о том, что планируется решить ряд вопросов, связанных с организацией внутреннего контроля за обработкой персональных данных. Так, для организаций малого бизнеса, обрабатывающих незначительное количество персональных данных, предложено допускать привлечение третьих лиц, по сути, помощников на принципах аутсорсинга.





Планируется урегулировать вопросы, связанные с обработкой персональных данных в сооператорстве, то есть когда несколько организаций обрабатывают персональные данные для общей цели. Например, когда для цели оказания туристических услуг создается единый портал, в котором участвуют организации, занимающиеся как непосредственно туристической деятельностью, так и предоставляющие услуги по транспортной доставке, проживанию, - они решают единую задачу.





По словам Андрея Гаева, сегодня законодательство о персональных данных предусматривает такую модель, но никак не раскрывает эти отношения, что на практике вызывает вопросы.





Кроме того, уточняются механизмы взаимодействия между операторами и привлекаемыми ими к обработке персональных данных уполномоченными лицами.





Обосновывая эту норму, Андрей Гаев обратил внимание, что по итогам прошлого года из 50 инцидентов, произошедших в сфере защиты личных данных, около 20, то есть 40%, были связаны с проблемами на стороне уполномоченных лиц. Многие организации не занимаются подбором партнеров для обработки личных данных должным образом.





В целом большой блок работы Национального центра защиты персональных данных связан с оказанием практической помощи организациям, добавил директор центра. Также проводятся мероприятия контрольного характера.





"Без них тоже никуда, потому что инциденты, хоть их стало меньше, тем не менее иногда встречаются. Поэтому проводятся контрольные проверки планового, внепланового, камерального характера без выезда в организации. Все мероприятия проверочного характера направлены на оказание помощи и поддержки, - сказал Андрей Гаев. - Мы всегда сопровождаем организации, помогаем им устранить нарушения для того, чтобы их деятельность была основана на безопасном использовании наших с вами данных и мы были уверены в том, что наши данные надежным образом защищены".-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надлежащая обработка персональных данных дает компании конкурентное преимущество, отметил в комментарии журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.