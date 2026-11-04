Надежные гарантии для новых контрактов: Беларусбанк поддержит участие в госзакупках в Российской Федерации

Банковский продукт Беларусбанка по выдаче гарантий для участия предприятий Республики Беларусь в процедурах государственных (муниципальных) закупок на территории Российской Федерации помогает белорусскому бизнесу получить реальный шанс работать с бюджетными средствами РФ без открытия счетов в российских банках и отвлечения оборотных ресурсов. Рассказываем подробнее.





Банк предлагает гарантии следующих видов:





Тендерная (конкурсная) гарантия - для обеспечения заявки на участие в конкурсах и торгах.





Сумма гарантии может составлять от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта.





Гарантия исполнения либо гарантия возврата аванса - для обеспечения исполнения контракта или возврата аванса.





Сумма гарантии - от 0,5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта.





Вознаграждение за выдачу и сопровождение гарантии - устанавливается в индивидуальном размере, но не более 3% годовых от суммы гарантии.





Обеспечение гарантии - любое ликвидное обеспечение, предусмотренное законодательством Республики Беларусь.





Преимущества гарантии:





расширение бизнеса - выход на рынок Российской Федерации;





экономия ресурсов - нет необходимости отвлекать денежные средства из оборота;





экономия времени - отсутствие потребности в открытии счета в банке Российской Федерации.





Документарные операции в Беларусбанке сопровождаются консультационной поддержкой на каждом этапе.





Подробная информация об условиях банковского продукта размещена на сайте Беларусбанка. Консультацию можно получить в Контакт‑центре по короткому номеру 147.





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