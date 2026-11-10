Надевал поверх облачения орден Отечественной войны: история фронтовика, ставшего священником

В мае исполнилось 103 года со дня рождения настоятеля Жлобинской Свято-Троицкой церкви протоиерея Константина Монько, который прослужил там без малого 20 лет! В городе до сих пор хранят о нем память - и как о священнике, к проповедям которого прислушивались дети и взрослые, и как о ветеране Великой Отечественной войны. Какие книги поддерживали рядового Константина Монько в самые тяжелые минуты на фронте и какое чувство священник считал гарантией дальнейшего развития глубины каждого человека, узнали, побывав в Жлобине.

На войну - с Евангелием и Псалтырью в вещмешке

Родился Константин в верующей крестьянской семье в деревне Танщина Сморгонского района. Храма в деревне не было, поэтому на богослужения родители - Александр Антонович и Мария Ивановна - водили сына и двух дочерей в храм в соседнюю деревню Крево.





- Родители воспитали нас в духе веры и любви к Богу. Буквально каждый воскресный и праздничный день (в любую погоду, зимой, в весеннюю и осеннюю распутицу) мы регулярно бывали в церкви, - напишет в автобиографии Константин Монько.





Когда гитлеровская Германия напала на СССР, парню еще не исполнилось и 18. В Красную армию призвали его лишь в 1944-м, когда Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.





- Константин Александрович попал в кавалерийскую стрелковую часть одного из самых тяжелых фронтов - 2-го Украинского, - рассказывает председатель клуба "Краевед", действующего при историко-краеведческом музее г. Жлобина, Николай Шуканов, у которого протоиерей Константин был в свое время духовником.

Кавалерийско-стрелковая часть, в которой служил гвардии рядовой Константин Монько, участвовала в освобождении Чехословакии, в боях за Венгрию.

Фронтовик Константин Монько. 1945 год





- Ночью отобьем деревню, утром видим, что мы уже в окружении врага! Приходилось пробиваться к своим, - рассказывал отец Константин Николаю Шуканову. - Боевые сражения в горах Чехословакии (в Карпатах) стали одними из самых тяжелых на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Из-за природного ландшафта не была четко видна линия фронта. Горно-лесистая местность, суровый климат и отчаянная оборона противника требовали от советских войск новой тактики и огромного физического напряжения.





Гвардии рядовой Константин Монько не раз смотрел смерти в глаза, но ему удалось выжить. Как рассказывали родные Константина Александровича, он ушел на войну человеком глубоко верующим. Во всем полагался на волю Божью и готов был пожертвовать собой ради спасения народа и Отечества. При этом новобранец захватил с собой на фронт две важные для него книги - Святое Евангелие и Псалтырь. Их солдат пронес в своем вещмешке через все военные испытания.





- Молитва и эти книги поддерживали меня в самые тяжелые минуты на фронте, - признавался позднее отец Константин. - Правда, не все товарищи по оружию разделяли мои взгляды, когда в редкие минуты затишья я доставал одну из них и молился. Но были и те, кто положительно и с уважением относился к моим духовным практикам. На войне многие стали понимать, что все мы ходим под Богом.





В это свято верил и сам Константин Монько. 10 января 1945 года он был контужен и ранен в ногу, попал в госпиталь. Его ждало долгое лечение.





После выздоровления Константина Александровича направили для прохождения дальнейшей службы в Будапешт. С 1945 по 1947 годы там действовали советский гарнизон и военная комендатура. Советские войска, занявшие город, контролировали в нем порядок вплоть до подписания Парижского мирного договора в 1947-м. В этом же году Константин Монько возвратился домой - в родную Танщину.

Путь - служение Богу

- Я с большим удовольствием продолжил работать на своем приусадебном единоличном хозяйстве, - расскажет в автобиографии отец Константин о том, чем он занимался после Победы.





В деревне Танщина в это время создается первый колхоз имени известного политического деятеля Анастаса Микояна. Фронтовику Константину Монько, успешно окончившему школу и прослужившему два года после войны за границей, предложили должность счетовода, и он согласился. В январе 1950 года он женится на девушке из своей деревни Ирине Камашинской. Возможность иметь стабильный доход для молодой семьи была не последним аргументом такого выбора.

Константин и Ирина Монько в день бракосочетания





Проработав в колхозе два года, Константин Монько понял, что его путь - служение Церкви и Богу. Осенью 1952-го он поступает в Минскую духовную семинарию, еще до ее окончания (в марте 1954 года) архиепископ Митрофан рукополагает Константина Монько в сан диакона, а через год - в сан иерея. Когда остаются позади годы учебы в семинарии, молодой иерей Константин Монько вместе с матушкой Ириной отправляется на первое место священнической службы - в село Круглое Могилевской области. В Свято-Рождественской Богородичной церкви он прослужит более трех с половиной лет. Следующие места службы - Свято-Покровская церковь в деревне Хотляны Минской области, Свято-Никольский храм в деревне Дудичи Гомельщины. Жизнь в Дудичах у семейства Монько была непростой.





Как говорится в истории прихода Свято-Николаевской церкви, Ирина Антоновна, имея прекрасный голос, стала псаломщицей. Так как у Монько была большая семья, она трудилась в колхозе. Священник подрабатывал в кузнице.





Именно Дудичи станут местом, где отец Константин и матушка Ирина переживут большую личную трагедию: из-за воспаления легких умрет их долгожданный сын Павел.





Позднее они станут дедушкой и бабушкой семи внуков и четырех внучек - детей их дочек Евгении, Елизаветы, Марии, Анны.

Отец Константин, матушка Ирина с дочерями





Год 1966-й окажется поворотным для иерея Константина Монько. Он поступает в Московскую духовную академию. Защитив диссертацию, получает ученую степень кандидата богословия.

На месте деревянного храма - каменный

В 1972 году Советский Союз шагнул к стремительному религиозному возрождению и полной легализации церкви. Официальной точкой стало празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988-м. Задуманное властями как узкое внутрицерковное событие, оно превратилось в масштабный общенациональный триумф. Церковь впервые получила доступ на телевидение и в прессу. Для белорусского священничества наступили полные вдохновения и надежд времена. Люди пошли в храмы.





И как раз в это время, в 1972-м, отец Константин с семьей переезжает в Жлобин и становится настоятелем Свято-Троицкой церкви, которая долгое время была единственным скромным деревянным молитвенным домом, пока на нем не установили крест и купол.





Проповеди отца Константина зазвучали с новой силой. Как вспоминают сегодня старожилы, прихожане Свято-Троицкого храма вслушивались в его молитвы, стали приводить в церковь детей, крестить их. Особо уважали батюшку за его ратные подвиги.





По большим праздникам и в День Победы Константин Монько надевал поверх облачения орден Отечественной войны II степени, медаль "За победу над Германией" и другие награды. Рядом с ними всегда был нагрудный знак кандидата богословия.





Сегодня на месте храма, в котором служил отец Константин, возведен новый - в честь Святителя Василия Великого.





- Когда начали строить новый храм, в старом продолжались богослужения. А когда стены и крышу достроили, здание церквушки вынесли по бревнышку на плечах. Алтарь оставили на прежнем месте, установив новый престол там, где стоял старый, - рассказывает настоятель прихода храма Святителя Василия Великого иерей Вячеслав и уточняет, что не был знаком с отцом Константином. - Когда батюшка умер, я еще служил в армии. Однако нам удалось осуществить его мечту - на месте старого храма возвести новый, каменный.

На месте деревянной Свято-Троицкой церкви, где служил 20 лет отец Константин, теперь построен каменный храм Василия Великого





При церкви Святителя Василия Великого создано сестричество, действует одна из самых больших в Гомельской области воскресных школ, которую посещают порядка 115 детей.





- Ребята идут не одни, приводят с собой родителей, в результате становится больше приверженцев православной веры, - делает вывод отец Вячеслав.





В числе прихожан и трое живущих в Жлобине дочерей Константина Монько. Умер протоиерей Константин Монько в 2001 году. Похоронен рядом с матушкой Ириной на кладбище Жлобина - города, который полюбил всем сердцем.

Спасибо деду за Победу!

Нам удалось встретиться с внуком Константина Монько Денисом Коноваловым, который работает начальником отдела по работе с дочерними предприятиями и предприятиями холдинга управления планирования и экономического анализа ОАО "Белорусский металлургический завод". Денис Леонидович рассказал, каким он запомнил дедушку:





- Необычайно добрым. Когда я был маленьким, дед меня спрашивал: "Любишь маму?" Он очень радовался, если отвечал: "Да". Для дедушки было важно, чтобы дети проявляли свою любовь. Считал, что именно это чувство - гарантия дальнейшего развития глубины каждого человека. Если бы вы были с ним знакомы хотя бы минуту, то увидели бы, что он был человеком уникальной положительной энергетики. Его любовь распространялась на все живое. Он дома даже мышей не лишал жизни, когда они портили имущество, а подкармливал. Мне посчастливилось родиться его внуком. Когда встречаю черствого человека, думаю: "А стоит ли его упрекать, если ему не повезло учиться у таких людей, как мой дедушка Константин?" Естественно, в нашей семье День Победы - один из самых главных праздников. В этот день я всегда говорю: "Спасибо деду за Победу".





Кстати, на самом почетном месте в доме Дениса Коновалова хранится шляпа деда, а рядом с ней - нагрудный знак кандидата богословия. На семейном совете решили, что их наследник - внук, который так же, как и дед, преуспел в знаниях: Денис Коновалов - кандидат экономических наук.

Внук Денис Коновалов с особым чувством надевает дедову шляпу





В Жлобинской средней школе №12 с 2005 года действует музей истории православия. Рядом с экспозицией икон, исполненных в особом гомельском стиле, есть уголок, посвященный ветерану Великой Отечественной войны, настоятелю Свято-Троицкой церкви протоиерею Константину Монько. В числе экспонатов - его орден Отечественной войны II степени, церковные и светские награды. Есть и книги из библиотеки батюшки, священническое облачение, купель, где он крестил младенцев, дароносица и саквояж, с которым батюшка ходил исповедать немощных и болящих.





С этим самым саквояжем отец Константин с января 1993-го по май 1999-го отправлялся на новое место службы - настоятелем Чирковичского храма Святых Двенадцати Апостолов. Расстояние между Чирковичами и Жлобином немалое - более 40 километров. На службу в Светлогорский район батюшка ехал вначале на дизеле или поезде, потом шел пешком в любую погоду. Бывало, подвозили добрые люди. Так и прослужил почти шесть лет.

| Тамара Маркина, газета "7 дней"; фото автора и из архива семьи протоиерея Константина Монько.





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