Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с 15 октября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует с 15 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Поступить можно как на бюджет, так и на платное. С 15 октября по 30 ноября документы будут принимать на заочную форму среднего специального образования по сельскохозяйственным специальностям. Зачисление планируют завершить до 10 декабря.



Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются - итоговое место в рейтинге зависит прежде всего от оценок в аттестате или другом документе об образовании. На заочную форму среднего специального образования могут поступать люди с общим средним образованием, а также с профессионально-техническим образованием, если оно получено вместе с общим средним.



Для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября. До 5 декабря документы будут принимать четыре аграрных вуза страны - Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках, Белорусский государственный аграрный технический университет в Минске, Витебская государственная академия ветеринарной медицины и Гродненский государственный аграрный университет. Вступительные испытания для заочников пройдут с 6 по 15 декабря, зачисление на бюджетные и платные места должно завершиться до 20 декабря.



Для поступающих на направления "cельское хозяйство", "ветеринария", "рыбное хозяйство" и "охрана труда" предусмотрены два профильных вступительных испытания. Их можно сдавать в формате ЦЭ и/или ЦТ либо в виде двух внутренних испытаний непосредственно в вузе. Выбор остается за абитуриентом. Конкурс на эти направления формируется с учетом результатов двух профильных испытаний и среднего балла документа об образовании.



Если специальность в аграрном вузе не относится к этим четырем направлениям, понадобятся три экзамена - белорусский или русский язык по выбору и два профильных предмета.



"Для тех, кто уже работает в сельском хозяйстве или только планирует связать с ним карьеру, это возможность получить профильное образование без перехода на дневную форму", - отметили в ведомстве.-0-