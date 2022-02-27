Наблюдатель от СНГ: удовлетворен четкой, понятной организацией проведения голосования

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удовлетворен четкой, понятной организацией проведения голосования. Об этом сообщил сегодня журналистам наблюдатель Миссии СНГ, член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, председатель Комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я побывал на многих участках, в том числе где шло досрочное голосование - в моем родном городе Лида. Я удовлетворен организацией, она четкая, понятная. На всех участках соблюдены эпидемиологические меры, есть охрана. Все члены комиссий довольно квалифицированны. Всем избирателям, которые приходят на участки, предоставлена возможность комфортно проголосовать. Люди могут выполнить там основные принципы избирательного законодательства Беларуси: свободно тайно и добровольно выразить свое мнение, которое потом будет учитывать власть", - рассказал Виктор Пинский.

Наблюдатель также удовлетворен ходом проведения голосования в основной день. "Все участки открылись вовремя, все работает четко. Очень радует, что люди активно идут голосовать. Уверен, референдум пройдет объективно и с большой явкой", - подчеркнул он.-0-