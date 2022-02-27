Наблюдатель из Италии: мы увидели высокий уровень демократии на референдуме

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская миссия наблюдателей отметила высокий уровень демократии при голосовании на референдуме в Беларуси. Это отметил в эфире телеканала ОНТ международный наблюдатель, член Сената Италии Эмануэле Десси, сообщает БЕЛТА.

"В эти дни мы проверяли процесс проведения референдума и увидели высокий уровень демократии. Общались с обычными гражданами и заметили большой интерес. Это очень перспективно. Думаю, результат будет положительным для белорусского народа. Мы сделаем все возможное, чтобы отношения между Италией и Беларусью стали более близкими", - сказал Эмануэле Десси.

Координатор итальянского движения "Социалистическая Родина" Игор Камилли, ответственный секретарь итальянского неформального объединения "Комитет солидарности с Беларусью" Маттео Педжо и член Сената Итальянской Республики, член Коммунистической партии Италии Эмануэле Десси

Многие международные наблюдатели осуществляли мониторинг досрочного голосования. Такая возможность была, в частности, у представителей итальянской миссии, которые настроены объективно оценить электоральную кампанию в Беларуси и донести это в том числе до своих соотечественников в Италии.-0-