На защите интересов государства и граждан. Следственному комитету Беларуси - 15 лет

Решение о создании СК было принято 2 августа 2011 года на совещании у Президента Беларуси по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования.

На совещании у Президента обсуждается возможность создания в Беларуси единого Следственного комитета. 2 августа 2011 г.





На тот момент в стране назрела необходимость в преобразовании существующей структуры, которая опиралась на устаревшие механизмы. Например, отмечались случаи, когда виновным удавалось избежать уголовной ответственности и уйти от возмещения причиненного государству крупного ущерба, а с другой стороны - решения о предъявлении гражданам обвинения могли приниматься при недостаточном объеме доказательств. Как отметил тогда Александр Лукашенко, "реформирование следственного аппарата - это не цель, а средство повышения качества его работы". Как результат, было принято решение создать Следственный комитет, находящийся в подчинении Президента.





Основная задача, которая была поставлена перед СК, - улучшение качества, оперативности и эффективности предварительного следствия. "Жизнь и здоровье людей у нас провозглашены высшими ценностями. Это основа основ национальной безопасности. И главенствующая роль в выполнении этой задачи отводится правоохранительному блоку. Для повышения его эффективности было принято решение о создании единого независимого органа предварительного расследования - Следственного комитета", - отметил Президент Беларуси 14 июня 2013 года перед вручением комитету собственного Знамени.

Александр Лукашенко вручил Следственному комитету собственное Знамя и грамоту Президента Республики Беларусь. 14 июня 2013 г.

Принесение присяги офицерами Следственного комитета 12 августа 2013 г.





Расширенное заседание коллегии Следственного комитета с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 11 февраля 2016 г.





Повседневная работа следователя представляет собой аналитический процесс, направленный на сбор, верификацию и систематизацию доказательственной базы. Компетенция Следственного комитета охватывает широкий спектр правонарушений, представляющих угрозу общественной безопасности: от противодействия мелким кражам до пресечения масштабных преступных схем, связанных с теневыми денежными потоками. Неотъемлемой частью деятельности СК является и предотвращение новых правонарушений.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору. 29 ноября 2022 г.

Главы трех ведомств (Следственный комитет, Генеральная прокуратура, Государственный комитет судебных экспертиз) на месте раскопок в урочище Уручье по делу о геноциде белорусского народа. 30 апреля 2021 г.

Работа следователей на месте происшествия Учения Следственного комитета по работе следственных групп на местах происшествий в условиях боевых действий 23 апреля 2024 г.

Работа следователей на месте происшествия 17 мая 2019 г.

Ведомство постоянно расширяет международное сотрудничество, поскольку современные вызовы и угрозы не ограничиваются национальными границами. Плотное партнерство с иностранными структурами позволяет оперативно устанавливать местонахождение и привлекать к ответственности лиц, пытающихся скрыться от правосудия. Ведомство постоянно расширяет международное сотрудничество, поскольку современные вызовы и угрозы не ограничиваются национальными границами. Плотное партнерство с иностранными структурами позволяет оперативно устанавливать местонахождение и привлекать к ответственности лиц, пытающихся скрыться от правосудия.

Встреча председателя Следственного комитета Константина Бычека с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуанем 7 сентября 2026 г.

В Следственном комитете России впервые прошла встреча руководителей следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь, 16 января 2026 г.





В результате создания Следственного комитета удалось повысить эффективность защиты прав и законных интересов граждан в досудебном уголовном производстве, устранить дублирующие функции правоохранительных органов и оптимизировать бюджетные расходы. О колоссальном объеме проделанной за эти годы следователями работы наглядно говорит тот факт, что в 2025-м второй год подряд был зафиксирован минимальный за всю историю суверенной Беларуси уровень преступности. Количество зарегистрированных преступлений в прошлом году снизилось на 12,7%. Кроме того, на четверть уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Также был зафиксирован и лучший показатель возмещаемости материального ущерба за все время деятельности ведомства.

Работа следователей-криминалистов по осмотру изъятой техники с использованием криминалистического оборудования

В преддверии своего юбилея Следственный комитет Беларуси организовал масштабный проект - передвижную выставку. Стартовав в Гродненской области, музейный комплекс побывал во всех областях страны. В Минске в сквере имени С.Боливара в этом году появилась новая аллея, высаженная представителями ведомства. В Бресте в сквере Защитников Закона и Отечества был открыт памятный знак, посвященный 15-летию образования СК. В преддверии своего юбилея Следственный комитет Беларуси организовал масштабный проект - передвижную выставку. Стартовав в Гродненской области, музейный комплекс побывал во всех областях страны. В Минске в сквере имени С.Боливара в этом году появилась новая аллея, высаженная представителями ведомства. В Бресте в сквере Защитников Закона и Отечества был открыт памятный знак, посвященный 15-летию образования СК.

За полтора десятилетия работники Следственного комитета внесли огромный вклад в защиту прав и законных интересов граждан, обеспечение государственной безопасности. Они доказали, что могут успешно решать любые поставленные перед ними задачи и безукоризненно выполнять поручения главы государства. Их девиз - "Закон. Справедливость. Отечество".-0-

Принесение присяги офицерами Следственного комитета 09 августа 2021 г.

Председатель Следственного комитета прибыл в пункт пропуска "Брузги" для координации работы следственной группы по уголовному делу о совершении польскими должностными лицами преступлении против безопасности человечества. 22 ноября 2021 г.

Работа следователя на месте происшествия

Работа следователей по фиксации следов преступлений на местах массовых беспорядков 10 августа 2020 г.

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Работа следователей на месте крушения железнодорожного состава 25 января 2014 г.





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Фото БЕЛТА и СК

Образованию СК предшествовала масштабная научная и аналитическая работа, изучался зарубежный опыт, оценивалась современная ситуация в правовой и общественно-политической сферах. Из системы органов прокуратуры был выделен следственный аппарат, из органов внутренних дел и структуры финансовых расследований Комитета государственного контроля - подразделения предварительного расследования.12 сентября 2011 года глава государства подписал указ №409 "Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь". Это положило начало коренной реформе правоохранительной системы в стране. 1 января 2012 года новая следственная структура начала свою деятельность.В 2016 году был подписан указ №229 об учреждении Дня сотрудника органов предварительного следствия, который отмечается 12 сентября.