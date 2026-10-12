На вокзале Минск-Пассажирский билеты на поезда с ненумерованными местами можно оплатить через "КРОК"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билеты на поезда с ненумерованными местами теперь можно оплатить через сервис мгновенных платежей "КРОК" на вокзале станции Минск-Пассажирский. Об этом БЕЛТА сообщили в БЖД.



С 12 октября 2026 года на вокзале станции Минск-Пассажирский можно оплатить билеты на поезда с ненумерованными местами с использованием QR-кодов. Новая технология доступна в кассовых окнах первого этажа правого крыла столичного вокзала. Пока с помощью сервиса "КРОК" можно приобрести проездные документы на поезда городских линий и региональных линий экономкласса.-0-