На учении ОДКБ "Барьер-2026" в Беларуси подразделения приступили к практическим действиям

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит специальное учение "Барьер-2026": военнослужащие совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и медицинского обеспечения ОДКБ приступили к практическим действиям. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.



Расчет экипажа разведывательной химической машины РХМ-8 отобрал пробу на предполагаемом участке заражения и доставил ее в полевую лабораторию для анализа на наличие опасных или особо опасных инфекций. Лаборатория включает два модуля: модуль "А" выявляет отравляющие и радиоактивные вещества, а модуль "Б" - средства биологического оружия и возбудителей опасных инфекций.



В ходе данного этапа учения отрабатываются вопросы занятия назначенного района, оборудования района сосредоточения в инженерном отношении, маскировки, организации всестороннего обеспечения, а также подготовки сил и средств совместного формирования к выполнению задач в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ.



На учении отрабатываются совместные действия по ведению биологической разведки, отбору, проведению анализа исследуемых проб, а также по проведению полной специальной обработки.-0-