8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Беларуси организован наиболее эффективный, имеющий практические, осязаемые результаты переговорный канал. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.

"Мы не манифестируем, но из песни слов не выкинешь. На территории Беларуси действительно организован наиболее эффективный, имеющий практические, осязаемые результаты переговорный канал. Это мероприятия совместные уполномоченных по правам человека России и Украины при участии непосредственно организационном белорусской стороны. И наша председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам (Палаты представителей. - Прим. БЕЛТА) Ирина Костевич принимает участие в этих мероприятиях. По обмену военнопленными, по обмену гражданскими лицами, которые в силу тех или иных причин против своей воли оказались на территории противоборствующих сторон, обмену ранеными, телами погибших военнослужащих. Эти контакты продолжаются уже достаточно длительное время", - сказал Александр Шпаковский. "Мы не манифестируем, но из песни слов не выкинешь. На территории Беларуси действительно организован наиболее эффективный, имеющий практические, осязаемые результаты переговорный канал. Это мероприятия совместные уполномоченных по правам человека России и Украины при участии непосредственно организационном белорусской стороны. И наша председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам (Палаты представителей. - Прим. БЕЛТА) Ирина Костевич принимает участие в этих мероприятиях. По обмену военнопленными, по обмену гражданскими лицами, которые в силу тех или иных причин против своей воли оказались на территории противоборствующих сторон, обмену ранеными, телами погибших военнослужащих. Эти контакты продолжаются уже достаточно длительное время", - сказал Александр Шпаковский.





Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии. "Мои коллеги по парламенту Дмитрий Шевцов, Ирина Костевич и руководители общественных объединений белорусских приняли непосредственное участие в этой гуманитарной акции", - отметил Александр Шпаковский.





"И сейчас есть окно возможности для того, чтобы эти коммуникации вышли на более серьезный, широкий уровень. И подобная практика воплощалась и в других острых точках на линии боевого соприкосновения. Хотя бы для того, чтобы помочь гражданскому населению", - сказал он.





При этом Александр Шпаковский подчеркнул, что в мире существует очень влиятельная партия войны: "На протяжении длительного времени, с момента начала специальной военной операции России в Украине, растут мировые военные расходы, они приближаются к трем триллионам долларов, растет экспорт вооружений. Западники всячески нагнетают ситуацию по поводу угроз, исходящих от России, а в реальных цифрах положение совершенно иное. На долю государств НАТО приходится 80 млрд годового экспорта вооружений, а на долю Российской Федерации - всего лишь 15. Тогда о чем мы говорим? Если мы возьмем статистику глобальных военных расходов, опять-таки страны НАТО - это полтора триллиона, более половины всех военных расходов человечества. И, конечно, те, кто сейчас находится в головокружении от успехов, от получаемых от войны сверхприбылей, от попыток поставить на службу войне искусственный интеллект, они будут всячески пытаться сохранить огонь украинского конфликта".-0-