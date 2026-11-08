На территории Беларуси организован имеющий осязаемые результаты переговорный канал - Шпаковский

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Беларуси организован наиболее эффективный, имеющий практические, осязаемые результаты переговорный канал. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский.
Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии. "Мои коллеги по парламенту Дмитрий Шевцов, Ирина Костевич и руководители общественных объединений белорусских приняли непосредственное участие в этой гуманитарной акции", - отметил Александр Шпаковский.
"И сейчас есть окно возможности для того, чтобы эти коммуникации вышли на более серьезный, широкий уровень. И подобная практика воплощалась и в других острых точках на линии боевого соприкосновения. Хотя бы для того, чтобы помочь гражданскому населению", - сказал он.
При этом Александр Шпаковский подчеркнул, что в мире существует очень влиятельная партия войны: "На протяжении длительного времени, с момента начала специальной военной операции России в Украине, растут мировые военные расходы, они приближаются к трем триллионам долларов, растет экспорт вооружений. Западники всячески нагнетают ситуацию по поводу угроз, исходящих от России, а в реальных цифрах положение совершенно иное. На долю государств НАТО приходится 80 млрд годового экспорта вооружений, а на долю Российской Федерации - всего лишь 15. Тогда о чем мы говорим? Если мы возьмем статистику глобальных военных расходов, опять-таки страны НАТО - это полтора триллиона, более половины всех военных расходов человечества. И, конечно, те, кто сейчас находится в головокружении от успехов, от получаемых от войны сверхприбылей, от попыток поставить на службу войне искусственный интеллект, они будут всячески пытаться сохранить огонь украинского конфликта".-0-