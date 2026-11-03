На сборных экскурсиях в Ботаническом саду гости познакомятся с коллекцией цитрусовых 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с ноября по январь организуют сборные экскурсии по знакомству с коллекцией цитрусовых. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.



Экзотические растения, солнечные плоды и чарующие ароматы подарят посетителям яркие впечатления и помогут ненадолго забыть о зимней прохладе, считают в ботаническом саду. Экскурсоводы познакомят посетителей с разными сортами лимонов, апельсинов и других плодовых цитрусовых растений, расскажут об их особенностях и секретах выращивания. В коллекции сада растения одновременно цветут и плодоносят.



Экскурсии продолжительностью 40 минут проводятся только по предварительной записи. Место сбора - холл административного здания.-0-