3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с ноября по январь организуют сборные экскурсии по знакомству с коллекцией цитрусовых. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.
Экзотические растения, солнечные плоды и чарующие ароматы подарят посетителям яркие впечатления и помогут ненадолго забыть о зимней прохладе, считают в ботаническом саду. Экскурсоводы познакомят посетителей с разными сортами лимонов, апельсинов и других плодовых цитрусовых растений, расскажут об их особенностях и секретах выращивания. В коллекции сада растения одновременно цветут и плодоносят.
Экскурсии продолжительностью 40 минут проводятся только по предварительной записи. Место сбора - холл административного здания.-0-
Общество
03 ноября 2026, 17:48
На сборных экскурсиях в Ботаническом саду гости познакомятся с коллекцией цитрусовых
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