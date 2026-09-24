На республиканский конкурс инновационных проектов подана 271 заявка 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканский конкурс инновационных проектов в этом году подана 271 заявка. Об этом сообщила на пресс-конференции "Комплексная подготовка инновационных проектов к экспертной защите. Основные аспекты успешной презентации, брендинга и правовой охраны разработок" начальник отдела организационной работы и международной деятельности Белорусского инновационного фонда Екатерина Лакисова, передает корреспондент БЕЛТА.



Конкурс проводится ежегодно Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, БРСМ. Организационные вопросы находятся в ведении Белорусского инновационного фонда.



"Рассматриваются проекты на разных стадиях коммерциализации, которые имеют свою стратегию. Заявки принимаются как от физических, так и от юридических лиц. Конкурс проходит в 17-й раз, подана 271 заявка - больше, чем в прошлом году" - рассказала Екатерина Лакисова.



Выделены две номинации - "Лучший молодежный инновационный проект" и "Лучший инновационный проект", поступило соответственно 147 и 124 заявки. Кроме того, учреждено 30 дополнительных номинаций.



На экспертизу направлены 202 проекта. Самые популярные направления - социально-экономические, гуманитарные, общественные науки, информатика, информатизация и космические исследования. В числе лидеров также такие темы, как безопасность человека, общества и государства, медицинские науки и технологии.



По результатам экспертизы будет составлен рейтинг проектов и отобраны 40 лучших для участия в финале. Очная защита представленных работ запланирована на декабрь.



Цель конкурса - содействие в поиске инвестиционной поддержки, создание системы по выявлению талантливых специалистов, коммерциализация и внедрение инновационных разработок.



Начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности управления инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Новиков добавил, что второй этап конкурса завершен. Заявки прошли отбор и распределены по экспертным советам в соответствии с приоритетными направлениями научных, научно-технических и инновационных видов деятельности.



"Отбор прошли примерно две трети поданных проектов. Государственная экспертиза - важный этап, в ней задействованы специалисты высокого уровня. Срок проведения составляет 20 дней. Оценке подлежат все пункты бизнес-плана: уровень достижения заявленных целей, степень готовности к реализации, проблематика проекта, технологическая прогрессивность идеи и так далее", - рассказал Александр Новиков.-0-