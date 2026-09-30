На реках Беларуси ожидается спад уровней воды

"По состоянию на 30 сентября рост уровней воды отмечается с суточной интенсивностью 1-3 см на Немане, Днепре, Березине, Припяти, с суточной интенсивностью 11-21 см на Западной Двине на участке Полоцк - Верхнедвинск, с суточной интенсивностью 5-7 см на Соже на участке Славгород - Гомель. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии наблюдается небольшой (до 16 см за сутки) спад уровней воды", - рассказали в Белгидромете.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря.
Температура воды в реках составляет от 9,3 до 15 градусов, в других водоемах - от 13 до 16 градусов.