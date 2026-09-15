На реках Беларуси отмечается в основном спад уровней воды - Белгидромет

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сложились на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и Лоева, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря.
Температура воды находится в реках в пределах от 10 до 18, в водоемах - от 16 до 18 градусов.
"В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к понижению, температура воды существенно не изменится", - отметили в Белгидромете.
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