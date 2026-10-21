На портале "Е-Паслуга" за 9 месяцев оказали более 170 млн электронных услуг

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как развивается портал "Е-Паслуга", рассказала начальник отдела электронной коммерции РУП "Национальный центр электронных услуг" Светлана Караневич, передает корреспондент БЕЛТА.



За 9 месяцев текущего года на портале оказано более 170 млн электронных услуг, что почти равно показателю всего прошлого года (173 млн). Доступно 904 электронных сервиса. Рост спроса связан в первую очередь с появлением услуг, которые раньше были аналоговыми и требовали личного обращения. Теперь заявление можно подать онлайн в любое время.



Среди новых популярных услуг, которые появились в этом году, Светлана Караневич выделила постановку детей на учет в детские сады и последующую выдачу направлений в них. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 17 тыс. молодых семей.



Также появилась услуга по получению физлицами сведений о собственных доходах, которыми обладают налоговые органы. Такая информация может понадобиться, к примеру, при оформлении кредита, обращении за социальными выплатами или субсидиями.



Среди востребованных направлений - получение различных справок, в том числе о составе семьи, постановке на учет нуждающихся, начисленных пособиях, льготах и субсидиях. Популярны сервисы для автомобилистов: регистрация и снятие транспортных средств с учета, прохождение техосмотра онлайн, если авто младше двух лет, для допуска к участию в дорожном движении.



В дальнейшем развитие будет связано не только с увеличением количества электронных услуг, но и с их объединением в комплексные сценарии, которые помогут гражданам решать связанные между собой вопросы. Утверждены соответствующие дорожные карты. В числе примеров - обмен водительского удостоверения, покупка автомобиля или рождение ребенка. Сейчас многие процедуры приходится оформлять оффлайн, обращаясь в разные инстанции, после запуска комплексных сценариев - онлайн в одном месте. "Таких жизненных ситуаций больше десятка планируется к рассмотрению и оцифровке в будущем году", - проинформировала Светлана Караневич, добавив, что расширяется перечень сведений, которые можно запрашивать в электронном виде.



Также на площадке запущен интерактивный помощник, который помогает пользователям находить нужные сервисы и разбираться в порядке их получения. Инструмент работает в экспериментальном режиме. Он предназначен для граждан, которым сложно найти нужную услугу по официальному названию или определить, какая административная процедура подходит для решения конкретного вопроса. Не обязательно знать точное наименование услуги или ее код.



Пользователи положительно оценивают запуск помощника. Специалисты продолжают совершенствовать его работу и расширяют базу знаний, на основе которой он отвечает на запросы.-0-