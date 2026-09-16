16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На портале "Е-Паслуга" появилась новая электронная услуга для обмена информацией о маркированных товарах, сообщили БЕЛТА в Национальном центре электронных услуг.



На едином портале электронных услуг доступна услуга 3.97.02 "Обмен информацией между государственным информационным ресурсом "Информационная система сбора и учета электронных сведений документов" и государственной информационной системой маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации".



Услуга предназначена для обмена информацией о маркированных товарах между Государственным таможенным комитетом и оператором системы маркировки (республиканское унитарное предприятие "Издательство "Белбланкавыд").



В соответствии с указом Президента от 10 июня 2011 года № 243 "О маркировке товаров" услуга предоставляется на безвозмездной основе.-0-