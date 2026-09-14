На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 

Мастер спорта Беларуси Эвелина Халилова пришла в центр в 16-летнем возрасте, а уже в 18 решилась на свой первый прыжок с парашютом с высоты 3,8 тыс. м. "Страх появился только в момент прыжка из самолета, а после приземления адреналин зашкаливал. Сейчас я совмещаю работу, танцы и прыжки. Хотя когда я только пришла, то долго сомневалась, мое ли это, но после первой тренировки поняла, что останусь и продолжу заниматься в центре. В танцах благодаря поддержке старших коллег удалось достичь больших результатов, и сейчас мы готовим новую латиноамериканскую программу для будущих чемпионатов", - поделилась спортсменка.

Строительство центра началось в 1992 году при поддержке государственных органов на территории бывшего военного полигона. По словам председателя фонда Валерия Коломийца, Беларусь стала первой страной в СНГ, которая начала системно культивировать спортивные танцы на колясках. "Уже в 1998 году на первом в истории чемпионате мира в Токио белорусская пара - Борис Бачковский и Ольга Тетеркина - завоевала золотые медали. Этот успех укрепил второй триумф в 2000 году под эгидой Международного паралимпийского комитета, когда чемпионами мира стали Елена Серкульская и Владимир Зяблов", - рассказал Валерий Коломиец.Белорусский опыт оказался настолько востребованным, что в центр стали приезжать спортсмены и делегации из десятков стран: России, Казахстана, Польши, Азербайджана, Голландии, Германии и Франции. Только из Центрального административного округа Москвы реабилитацию и обучение здесь прошли более 2,1 тыс. человек вместе с сопровождающими.С течением времени в фонде поняли, что спортсменам с тяжелыми травмами необходима система реабилитации, которая восстанавливает не только физические возможности, но и чувство собственного достоинства, лидерские качества и уверенность в себе. Так родился единственный в мире танцевально-парашютный фестиваль. Участники проекта совершают прыжки с парашютом в тандеме с высоты от 2,6 тыс. до 4,5 тыс. м. "Проект доказывает свою эффективность уже много лет, и наша главная цель - вернуть людям статус лидеров в обществе, доказать, что после тяжелых аварий и травм жизнь не заканчивается", - подчеркнул председатель.Он также рассказал о ключевом принципе реабилитации людей с тяжелыми травмами. "Каждому человеку нужен свой индивидуальный подход, ведь степени инвалидности и психологическое состояние у всех разные. Но жесткая дисциплина необходима в обязательном порядке. Если начнешь проявлять излишнюю жалость, то никакого результата не добьешься. Наша главная задача - дать людям не жалость, а реабилитационную систему, которая воспитывает чувство собственного достоинства и собственной значимости в жизни. За десятилетия мы накопили колоссальный опыт и сегодня готовы передавать его коллегам из десятков стран мира", - пояснил Валерий Коломиец.Главным предметом гордости фонда являются не только кубки и медали, но и реальные изменения в судьбах подопечных. За время существования международного танцевально-парашютного проекта у его участников родились 26 детей. Абсолютный рекорд принадлежит многократному призеру чемпионатов Беларуси Любови Мохор, которая, имея тяжелое ранение позвоночника, стала матерью четверых здоровых детей. "Для меня рождение каждого ребенка нашими воспитанниками равноценно 10-15 золотым медалям на Паралимпийских играх", - признается Валерий Коломиец.Семейный дух и взаимовыручка - то, о чем говорят все воспитанники и тренеры центра. Чемпион мира и Европы по спортивным танцам, тренер-хореограф Алексей Зухтиков работает в центре с 2003 года. Придя из профессионального бального спорта, он нашел здесь свое призвание. "Танцы на инвалидных колясках - спорт, достойный самой высокой оценки. Когда я впервые приехал в центр, то сразу ощутил, что нужен здесь, и меня приняли как в настоящую танцевальную семью. Мы живем, встречаемся, поддерживаем друг друга в самые тяжелые моменты. Но при этом наши тренировки проходят на таком высоком уровне, который позволяет достойно представлять Беларусь на мировой арене и приносить людям искреннюю радость", - рассказал он.По его словам, помощь спортсменам на колясках и развитие этого вида спорта стали для него главными ориентирами в жизни. "Я поменял много профессий и видов деятельности, но всегда возвращаюсь сюда. Здесь я могу и танцевать, и развиваться сам, и помогать другим. Главная цель моей работы - чтобы этот вид спорта развивался и дарил людям радость и уверенность в собственных силах", - добавил тренер.История чемпионки мира и Европы Дарьи Чаузовой началась в детском доме-интернате, куда Валерий Коломиец приехал в поисках талантливых ребят. "Я была скромным ребенком, но подняла руку - и с тех пор танцую уже 20 лет, - говорит девушка. - Это самый классный центр для людей с инвалидностью. Мы приезжаем сюда со всей Беларуси, тренируемся, помогаем друг другу и становимся практически родственниками". Сегодня Дарья не только выступает на паркете, но и воспитывает шестилетнюю дочь.В настоящее время на базе центра проходит установочный учебно-тренировочный сбор национальной команды Беларуси по спортивным танцам на колясках. Впереди у белорусских атлетов подготовка к чемпионату Европы в Италии, а также к знаковой дате: в 2027 году исполняется 15 лет с момента первых парашютных прыжков в рамках проекта и состоится юбилейный, X Международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.-0-