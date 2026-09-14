Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей  Общество
19:14 Как решается квартирный вопрос молодых специалистов в Гомельской области  Регионы
18:58 Нацбанк отмечает тенденцию к росту сбережений белорусов в национальной валюте  Экономика
18:49 На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы  Общество
18:45 Налоговые органы проанализировали работу перевозчиков такси. Какие выявлены нарушения?  Общество
18:41 Трамп: Россия и Украина согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга  В мире
18:38 В АТЦ СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом  Общество
18:35 Очень люблю "Белую Вежу", каждый раз как к себе приезжаю - актер из Азербайджана  Культура
18:28 От томатов до моченого чеснока. В Минске открылись площадки по продаже сельскохозяйственной продукции  Регионы
18:23 Самому юному читателю Национальной библиотеки - 12 лет, самому почтенному - 92 года  Общество
18:21 Символ преемственности поколений. Более 130 активистов пополнили ряды общественных организаций в Минске  Общество
18:15 Серия презентаций и переговоров: как прошли инвестиционные дни Беларуси в ОАЭ  Экономика
18:09 В Беларуси с 15 сентября вырастут цены на скупаемые у населения драгметаллы  Экономика
18:06 Беларусь и Грузия намерены активизировать сотрудничество в сфере спорта  Политика
18:06 Мужчина пытался незаконно ввезти в Беларусь валюту в упаковке с салфетками  Общество
18:04 Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру на фоне коррупционного скандала  В мире
17:54 Беларусь и Швейцария обсудили перспективы активизации двусторонних связей  Политика
17:48 Черкашина возглавила национальную команду по художественной гимнастике Спорт
17:46 Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента Президент
17:41 От ИИ до интеграционных платформ. Какие новые мероприятия включены в госпрограмму "Цифровая Беларусь"  Общество
17:33 Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе? В мире
17:26 Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября в Хиве  Экономика
17:22 Полковник милиции Максим Суббота освобожден от должности начальника УВД Витебского облисполкома Президент
17:22 В Беларуси есть все необходимое для диагностики клещевого вируса ALTNV - Республиканский центр гигиены Общество
17:13 Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно Общество
17:09 Открылся прием заявок на конкурс белорусских стартап-проектов в сфере энергетики и экологии  Экономика
17:07 Умерла советская звезда балета Лилия Сабитова  В мире
17:01 Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года Президент
17:00 Белорусскую экспозицию представили на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени  Экономика
16:56 МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду Общество
Все новости
Все новости

На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
14 сентября 2026, 18:49

На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 

В истории мирового инваспорта Беларусь занимает особое место. Именно здесь еще в начале 1990-х годов начали развивать направление, которое позже покорило весь мир, - спортивные танцы на инвалидных колясках. Сегодня специализированный танцевально-оздоровительный центр Белорусского фонда помощи спортсменам-инвалидам - единственный в своем роде объект в Европе. В центре, где комплексная реабилитация проходит не только на паркете, но и в небе, побывал корреспондент БЕЛТА и узнал, как благодаря спорту и танцевально-парашютным проектам здесь покоряются международные вершины, меняются судьбы и создаются семьи.

Строительство центра началось в 1992 году при поддержке государственных органов на территории бывшего военного полигона. По словам председателя фонда Валерия Коломийца, Беларусь стала первой страной в СНГ, которая начала системно культивировать спортивные танцы на колясках. "Уже в 1998 году на первом в истории чемпионате мира в Токио белорусская пара - Борис Бачковский и Ольга Тетеркина - завоевала золотые медали. Этот успех укрепил второй триумф в 2000 году под эгидой Международного паралимпийского комитета, когда чемпионами мира стали Елена Серкульская и Владимир Зяблов", - рассказал Валерий Коломиец.

Белорусский опыт оказался настолько востребованным, что в центр стали приезжать спортсмены и делегации из десятков стран: России, Казахстана, Польши, Азербайджана, Голландии, Германии и Франции. Только из Центрального административного округа Москвы реабилитацию и обучение здесь прошли более 2,1 тыс. человек вместе с сопровождающими.

С течением времени в фонде поняли, что спортсменам с тяжелыми травмами необходима система реабилитации, которая восстанавливает не только физические возможности, но и чувство собственного достоинства, лидерские качества и уверенность в себе. Так родился единственный в мире танцевально-парашютный фестиваль. Участники проекта совершают прыжки с парашютом в тандеме с высоты от 2,6 тыс. до 4,5 тыс. м. "Проект доказывает свою эффективность уже много лет, и наша главная цель - вернуть людям статус лидеров в обществе, доказать, что после тяжелых аварий и травм жизнь не заканчивается", - подчеркнул председатель.

Он также рассказал о ключевом принципе реабилитации людей с тяжелыми травмами. "Каждому человеку нужен свой индивидуальный подход, ведь степени инвалидности и психологическое состояние у всех разные. Но жесткая дисциплина необходима в обязательном порядке. Если начнешь проявлять излишнюю жалость, то никакого результата не добьешься. Наша главная задача - дать людям не жалость, а реабилитационную систему, которая воспитывает чувство собственного достоинства и собственной значимости в жизни. За десятилетия мы накопили колоссальный опыт и сегодня готовы передавать его коллегам из десятков стран мира", - пояснил Валерий Коломиец.

Главным предметом гордости фонда являются не только кубки и медали, но и реальные изменения в судьбах подопечных. За время существования международного танцевально-парашютного проекта у его участников родились 26 детей. Абсолютный рекорд принадлежит многократному призеру чемпионатов Беларуси Любови Мохор, которая, имея тяжелое ранение позвоночника, стала матерью четверых здоровых детей. "Для меня рождение каждого ребенка нашими воспитанниками равноценно 10-15 золотым медалям на Паралимпийских играх", - признается Валерий Коломиец.

Семейный дух и взаимовыручка - то, о чем говорят все воспитанники и тренеры центра. Чемпион мира и Европы по спортивным танцам, тренер-хореограф Алексей Зухтиков работает в центре с 2003 года. Придя из профессионального бального спорта, он нашел здесь свое призвание. "Танцы на инвалидных колясках - спорт, достойный самой высокой оценки. Когда я впервые приехал в центр, то сразу ощутил, что нужен здесь, и меня приняли как в настоящую танцевальную семью. Мы живем, встречаемся, поддерживаем друг друга в самые тяжелые моменты. Но при этом наши тренировки проходят на таком высоком уровне, который позволяет достойно представлять Беларусь на мировой арене и приносить людям искреннюю радость", - рассказал он.
По его словам, помощь спортсменам на колясках и развитие этого вида спорта стали для него главными ориентирами в жизни. "Я поменял много профессий и видов деятельности, но всегда возвращаюсь сюда. Здесь я могу и танцевать, и развиваться сам, и помогать другим. Главная цель моей работы - чтобы этот вид спорта развивался и дарил людям радость и уверенность в собственных силах", - добавил тренер.

История чемпионки мира и Европы Дарьи Чаузовой началась в детском доме-интернате, куда Валерий Коломиец приехал в поисках талантливых ребят. "Я была скромным ребенком, но подняла руку - и с тех пор танцую уже 20 лет, - говорит девушка. - Это самый классный центр для людей с инвалидностью. Мы приезжаем сюда со всей Беларуси, тренируемся, помогаем друг другу и становимся практически родственниками". Сегодня Дарья не только выступает на паркете, но и воспитывает шестилетнюю дочь.
Мастер спорта Беларуси Эвелина Халилова пришла в центр в 16-летнем возрасте, а уже в 18 решилась на свой первый прыжок с парашютом с высоты 3,8 тыс. м. "Страх появился только в момент прыжка из самолета, а после приземления адреналин зашкаливал. Сейчас я совмещаю работу, танцы и прыжки. Хотя когда я только пришла, то долго сомневалась, мое ли это, но после первой тренировки поняла, что останусь и продолжу заниматься в центре. В танцах благодаря поддержке старших коллег удалось достичь больших результатов, и сейчас мы готовим новую латиноамериканскую программу для будущих чемпионатов", - поделилась спортсменка.
В настоящее время на базе центра проходит установочный учебно-тренировочный сбор национальной команды Беларуси по спортивным танцам на колясках. Впереди у белорусских атлетов подготовка к чемпионату Европы в Италии, а также к знаковой дате: в 2027 году исполняется 15 лет с момента первых парашютных прыжков в рамках проекта и состоится юбилейный, X Международный танцевально-парашютный фестиваль инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.-0- 
Теги
Беларусь репортаж спорт
Новости рубрики Общество
Фото из архива Забеги в дикой пуще и рыцари в Мстиславле: чем региональные фестивали привлекают гостей 
Фото из архива Налоговые органы проанализировали работу перевозчиков такси. Какие выявлены нарушения? 
Фото из архива В АТЦ СНГ высоко оценивают роль Беларуси в сфере борьбы с терроризмом 
Фото из архива Самому юному читателю Национальной библиотеки - 12 лет, самому почтенному - 92 года 
Символ преемственности поколений. Более 130 активистов пополнили ряды общественных организаций в Минске 
Фото ГТК Мужчина пытался незаконно ввезти в Беларусь валюту в упаковке с салфетками 
  • Главная
  • На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 
    • Главное
    Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года
    Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер
    Проверка боеготовности ВС продолжается в одном из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской мехбригады
    Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL
    Топ-новости
    Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны
    Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности Президента
    Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку
    Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
    Запасы на минимуме, цены на максимуме. Что происходит с газом в Европе?
    МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду
    "Как одна большая семья". Участники акции "Беларусь адзіная" про День народного единства
    На паркете и в небе. Как Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам создает чемпионов и меняет судьбы 
    Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 
    От ИИ до интеграционных платформ. Какие новые мероприятия включены в госпрограмму "Цифровая Беларусь" 
    МИД Беларуси и Зимбабве обсудили взаимодействие на международных площадках и наращивание торговли
    "Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"
    "Встреча стала настоящим мотиватором". Первой гостьей проекта "Жанчына.by" в ГрГУ стала Ольга Чуприс
    Узбекско-белорусский межпарламентский форум пройдет 29-30 сентября в Хиве 
    Эпидемиологи предупредили белорусов о циркуляции трех вирусов одновременно
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.