На Национальном геопортале появятся данные о качестве воды

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширяет Национальный геопортал: в него добавят сведения о состоянии питьевой воды, воды в местах купания и инфекционной заболеваемости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Данные будет предоставлять РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения. Подготовку и обновление информации ведет Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
На карте появятся результаты лабораторных исследований питьевой воды, можно узнать о качестве воды в зонах рекреации и местах купания. Будет представлена статистика инфекционной заболеваемости по стране, Минску и областям - в абсолютных и относительных показателях.
Данные будут привязаны к конкретным территориям, обратили внимание в Госкомимуществе.-0-