На Минскую конференцию по евразийской безопасности приедут более 600 участников из порядка 50 стран

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 участников, представляющих около 50 стран, прибудут на IV Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проводим 3-4 ноября IV Минскую международную конференцию по евразийской безопасности. Идея конференции родилась на стыке 2022-2023 годов, когда стало окончательно ясно, что созданная в Европе после окончания холодной войны модель безопасности, несмотря на разветвленный инструментарий в сфере контроля над вооружениями и мер доверия, не смогла пройти испытание временем. Она не учитывала в равной и полной мере интересы всех своих участников и поэтому не смогла предотвратить кризис безопасности, вылившийся в открытое вооруженное противостояние в регионе", - сказал Игорь Секрета.





По его словам, Минская конференция стала регулярной дискуссионной площадкой для обсуждения насущных вопросов региональной и глобальной безопасности. "И если на первых конференциях у нас было нечеткое, размытое понимание того, что такое "евразийскость" и какой она должна быть, то именно сейчас мы вплотную начали говорить по теме евразийского единства. Мы начали выстраивать его контуры, определять проблемы его формирования. Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности. Поэтому его нельзя бесконечно дробить на враждующие лагеря. Спасти Евразию - читай: Европу и Азию - от тупика может только отказ от конфронтации", - отметил замминистра.





Он обратил внимание: назревало понимание того, что на смену старой системе должна прийти модель безопасности, которая бы охватывала весь Евразийский континент и была основана на принципе равной и неделимой безопасности. "В этой ситуации мы запустили процесс обсуждения перспектив построения архитектуры безопасности на пространстве Евразии на I Минской международной конференции по евразийской безопасности. Мы задумывали конференцию как разовое мероприятие, но мы увидели повышенный интерес к такой диалоговой площадке со стороны государств. Мы рады, что растет количество тех, кто готов к диалогу и небезразлично относится к будущему. Если в I Минской конференции участвовало чуть более 300 человек из 39 стран, то в III конференции в прошлом году приняло участие порядка 600 человек из 48 государств. В этом году позитивная динамика сохранится", - подчеркнул Игорь Секрета.По его мнению, конференция дает шанс сделать шаг вперед по преодолению конфронтации и поиску совместных политических решений Европы и Азии.-0-