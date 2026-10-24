На месте бурелома - новый лес. Спасатели посадили около 30 тыс. саженцев сосны и березы в Вилейском районе





Спасатели присоединились к масштабной экологической инициативе, выбрав пострадавшую от непогоды в августе территорию в Вилейском районе Минской области. Сильнее всего пострадал участок неподалеку от деревни Цынцевичи. В этот осенний день вместе с работниками МЧС здесь приступили к работе и воспитанники военно-патриотического клуба "Единство". Вооружившись специальным инструментом и хорошим настроением, участники высадили около 30 тыс. саженцев сосны и березы.





Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский отметил, что участие работников МЧС в восстановлении лесов - важный вклад в процветание Беларуси. "К сожалению, ураганы происходят у нас каждый год, и больше всего от них страдают лесные массивы - наше природное и экономическое богатство. Сталкиваясь с ликвидацией их последствий вместе с работниками лесхозов, мы в МЧС прекрасно понимаем, какой ущерб наносится лесному фонду страны. Именно поэтому спасатели уже на протяжении пяти лет активно участвуют в акциях по высадке деревьев", - подчеркнул он.





Тысячи молодых деревцев, высаженных спасателями, станут основой нового леса, который будет расти и укрепляться десятилетиями.





Более 1,3 тыс. спасателей со всех регионов Беларуси откликнулись на призыв Минлесхоза. "Акция "Дай лесу новае жыццё!" стала символом единства людей, которые заботятся о природе и понимают ее роль в устойчивом развитии страны. Для спасателей участие в таких инициативах - также продолжение ежедневной работы: защита людей, территорий и природных ресурсов. Наши работники сегодня посадили 135 га. Это весомый вклад в общее дело восстановления лесного богатства нашей страны", - сказал Вадим Синявский.





Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" инициирована Министерством лесного хозяйства, она проходит по всей стране.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой вклад внесли спасатели в восстановление лесного фонда страны в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!", сообщили БЕЛТА в МЧС.