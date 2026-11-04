На южной границе Беларуси открыли обновленные заставы 

Это четвертый объект, созданный в этом году по государственной инвестиционной программе в органах пограничной службы. "Органы пограничной службы в тесном взаимодействии с республиканскими органами государственного управления комплексно и на системной основе решают задачи по обеспечению пограничной безопасности. Руководством Республики Беларусь и лично Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое внимание обустройству государственной границы. Благодаря заботе и поддержке местных органов власти Брестской области, а также за счет внутренних резервов Государственного пограничного комитета совершенствуются условия службы и быта подразделений, охраняющих государственную границу на украинском направлении", - отметил Константин Молостов.

Застава "Городная" приступила к охране государственной границы в 2010 году. Подразделение охраняет более 27 км сухопутного участка границы в пределах Столинского района.

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новые комплексы пограничных застав "Городная" и "Ласицк" открыли 4 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.В церемонии открытия комплекса заставы "Городная" приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук, представители местных органов власти, ветераны пограничной службы.Одновременно состоялось торжественное открытие комплекса пограничной заставы "Ласицк", которая охраняет государственную границу с середины этого года. Подразделение создали путем объединения пограничного поста "Трушево" и пограничной заставы "Ладорож". Сегодня под его охраной находится более 30 км границы с Украиной, включая сухопутный и речной участки, в пределах Столинского и Пинского районов.В новых комплексах созданы комфортные условия для проживания и несения службы, оборудованы места для хранения и ремонта техники, питомники для служебных собак, городки пограничной службы, спальные помещения и спортивные объекты. Охраняемые участки оснащены инженерными сооружениями и автоматизированными постами технического наблюдения. В сочетании с другими системами они помогают надежно обеспечивать безопасность государственной границы на южном направлении.-0-