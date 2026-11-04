На факультете журналистики БГУ блогинг стал одним из самых популярных направлений





Елизавета Хмель подчеркнула, что факультет идет в ногу со временем и следит за теми тенденциями, которые формируются сегодня в медиаландшафте страны. "Безусловно, блогосфера сегодня активно развивается, и Министерство информации активно сотрудничает с блогерами нашей страны. В наших образовательных программах мы учитываем такое, на мой взгляд, интересное и важное направление", - добавила декан.

Несколько лет назад был создан учебный план (профилизация) для студентов под названием "Аудиовизуальная журналистика и блогинг". "Под блогингом в первую очередь подразумевается аудиовизуальный контент и его распространение. Поэтому у студентов сегодня есть возможность не только обучаться классической журналистике в сфере телевидения и радио, но еще и основам блогинга", - отметила Елизавета Хмель. Несколько лет назад был создан учебный план (профилизация) для студентов под названием "Аудиовизуальная журналистика и блогинг". "Под блогингом в первую очередь подразумевается аудиовизуальный контент и его распространение. Поэтому у студентов сегодня есть возможность не только обучаться классической журналистике в сфере телевидения и радио, но еще и основам блогинга", - отметила Елизавета Хмель.

В учебный план входят такие ключевые дисциплины, как фото- и видеоблогинг, аудиоподкастинг, мобильный монтаж. "Мы активно внедряем те дисциплины, с которыми будут работать блогеры, чтобы они пользовались теми навыками и знали, как правильно владеть цифровыми инструментами для создания своего блога", - резюмировала декан.

Это направление на факультете является самым популярным, сделала акцент Елизавета Хмель. "Создание видеоконтента, в принципе, на телевидении либо же в блогосфере самое популярное сейчас и самое востребованное среди молодежи, потому что они все ведут свои социальные сети, снимают видео в TikTok. В основном, конечно, большой конкурс. Кафедра телевидения и радиовещания проводит кастинг на фотогеничность, телегеничность, радиофоничность, потому что блогер - это не просто человек, который хочет быть в кадре. Он должен красиво говорить, быть образованным и фотогеничным. Это целая индустрия", - подытожила декан.-0- Это направление на факультете является самым популярным, сделала акцент Елизавета Хмель. "Создание видеоконтента, в принципе, на телевидении либо же в блогосфере самое популярное сейчас и самое востребованное среди молодежи, потому что они все ведут свои социальные сети, снимают видео в TikTok. В основном, конечно, большой конкурс. Кафедра телевидения и радиовещания проводит кастинг на фотогеничность, телегеничность, радиофоничность, потому что блогер - это не просто человек, который хочет быть в кадре. Он должен красиво говорить, быть образованным и фотогеничным. Это целая индустрия", - подытожила декан.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.





Фото Виталия Пивоварчика

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как факультет журналистики реагирует на трансформацию блогосферы, в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказала декан факультета журналистики Белорусского государственного университета Елизавета Хмель.