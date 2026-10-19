На дорогах Брестской области за неделю сотрудники ГАИ задержали 32 пьяных водителя

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю сотрудники ГАИ задержали 32 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



На прошлой неделе на дорогах Брестской области произошло 8 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 6 получили травмы различной степени тяжести.



К ответственности за нарушение ПДД привлечены 469 пешеходов, 33 из которых находились в нетрезвом состоянии, 179 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 129 водителей.



За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили травмы различной степени тяжести. В Березовском районе была травмирована велосипедист, а в Столинском районе - несовершеннолетний водитель мотоцикла.



В ГАИ напоминают, что участие в дорожном движении требует повышенного внимания и ответственности. Главная угроза безопасности кроется в игнорировании базовых правил и потере бдительности, в том числе взрослых, допускающих несовершеннолетних к управлению транспортными средствами.-0-