На дорогах Беларуси устанавливают новый вид дорожных отбойников

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканских автомобильных дорогах устанавливают фронтальные демпфирующие ограждения нового типа. Научно-техническое сопровождение этих работ осуществляют специалисты отраслевой дорожной лаборатории БелдорНИИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтрансе.



Конструкция предназначена для смягчения последствий ДТП.



Принцип их работы заключается в гашении энергии удара при наезде транспортного средства, что предотвращает его опрокидывание или лобовое столкновение с жесткими конструкциями, тем самым снижая тяжесть последствий ДТП.-0-