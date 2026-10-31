31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканских автомобильных дорогах устанавливают фронтальные демпфирующие ограждения нового типа. Научно-техническое сопровождение этих работ осуществляют специалисты отраслевой дорожной лаборатории БелдорНИИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтрансе.
Конструкция предназначена для смягчения последствий ДТП.
Принцип их работы заключается в гашении энергии удара при наезде транспортного средства, что предотвращает его опрокидывание или лобовое столкновение с жесткими конструкциями, тем самым снижая тяжесть последствий ДТП.-0-
Общество
31 октября 2026, 19:57
На дорогах Беларуси устанавливают новый вид дорожных отбойников
Фото Минтранса
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