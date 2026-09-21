На что ориентирована белорусская таможня? Рассказали в ГТК

"Глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС", - сказал Владимир Орловский. "Глава государства обращал внимание на содействие нашему белорусскому экспорту, на помощь нашим предприятиям. С учетом позиции коллективного Запада перестроились грузовые потоки с западного направления на восточное. В настоящее время 85% белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий следует через восточное направление, страны Азии, страны ЕАЭС", - сказал Владимир Орловский.

По словам Владимира Орловского, вся таможенная деятельность прямо или косвенно связана с бюджетом. "Любое направление деятельности. Чем мы быстрее оформим груз, тем больше заработает непосредственно участник внешнеэкономической деятельности и, соответственно, ускорится товарооборот. Чем мы правильнее все сведения проверим, тем больше в бюджет поступит, потому что будут учтены все данные, максимально платежи будут взяты в бюджет. Правоохранительная деятельность - если мы не дадим возможность легализации неправомерно ввезенного товара, тем самым мы помогаем законным импортерам, которые совершают платежи в бюджет и наполняют его. Любое наше действие фактически приводит к наполнению бюджета", - сказал он.-0-





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