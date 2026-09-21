На что ориентирована белорусская таможня? Рассказали в ГТК

Такая переориентация требует усилий многих ведомств, в том числе и таможенного. "И мы оказываем максимальное содействие нашим предприятиям. Кроме того, конечно, способствуем скорости прохождения товара. Наше оформление как на границе, так и внутри страны, экспортно-импортные операции мы стараемся делать максимально быстро. Сейчас у нас сроки оформления импорта (занимают. - Прим. БЕЛТА) до двух часов. Экспорт вообще пять минут, транзит - десять минут. Такое быстрое оформление способствует быстрому движению товара, соответственно, экономии на издержках, на времени", - отметил глава ГТК.
"Конечно, мы не стоим на месте. Я доложил главе государства, что мы в этом направлении двигаемся дальше. Сейчас мы разрабатываем новые программные продукты, которые будут использовать уже искусственный интеллект. И кроме электронных деклараций, таможенной декларации, искусственный интеллект будет помогать нам считывать бумажные документы, сравнивать их с электронными сведениями и помогать таможеннику принимать решения. Это будет быстрее и качественнее", - сказал Владимир Орловский.
Но главное здесь - соблюсти баланс. "Мы должны оформить быстро, пропустить груз на границе быстро, быстро пропустить людей, которые перемещаются через границу, но при этом соблюсти, конечно, контроль, не допустить нарушений таможенного законодательства, но и самое главное - не допустить ввоз в страну каких-то опасных товаров, которые могут принести ущерб нашим гражданам", - отметил председатель ГТК.
По словам Владимира Орловского, вся таможенная деятельность прямо или косвенно связана с бюджетом. "Любое направление деятельности. Чем мы быстрее оформим груз, тем больше заработает непосредственно участник внешнеэкономической деятельности и, соответственно, ускорится товарооборот. Чем мы правильнее все сведения проверим, тем больше в бюджет поступит, потому что будут учтены все данные, максимально платежи будут взяты в бюджет. Правоохранительная деятельность - если мы не дадим возможность легализации неправомерно ввезенного товара, тем самым мы помогаем законным импортерам, которые совершают платежи в бюджет и наполняют его. Любое наше действие фактически приводит к наполнению бюджета", - сказал он.-0-
Читайте также:
- Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
- Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
- Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси
- В ГТК рассказали, как в Беларуси противодействуют серому импорту