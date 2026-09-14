На что обратить внимание при покупке светодиодной лампы, напомнили в Госстандарте





Речь идет о лампах торговых марок Feron, Gauss, WOLTA, IN HOME, SONNEN. "Продукция реализовывалась как в торговых объектах области, так и посредством интернет-торговли. Несоответствующая продукция запрещена к реализации", - подчеркнули в инспекции.





Специалисты отметили такие выявленные нарушения, как несоответствие требованиям безопасности, отсутствие документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности и энергоэффективности, а также отсутствие полной информации для безопасного применения ламп.





В областной инспекции напомнили, на что следует обратить внимание при выборе светодиодной лампы. В первую очередь нужно читать маркировку - информация об изделии должна быть на белорусском или русском языке. "Должны быть указаны наименование, обозначение лампы, ее основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, дата изготовления, а также информация об изготовителе (наименование фирмы-производителя, страна и адрес производства). Изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов", - пояснили специалисты.





Еще одна рекомендация - требовать у продавца сертификаты соответствия о безопасности и энергоэффективности.-0-

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта в нынешнем году пресекла реализацию более 30 наименований светодиодных ламп, которые не отвечали требованиям по безопасности, различных торговых марок. Об этом сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.