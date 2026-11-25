25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каковы особенности прохождения государственного техосмотра зимой, рассказал ведущий специалист отдела по аккредитации и административным процедурам центра сертификации, метрологии и экспертиз УП "Белтехосмотр" Александр Касьянович на пресс-конференции на тему "Безопасность дорожного движения в зимний период: подготовка дорожной инфраструктуры и транспортных средств к эксплуатации" в пресс-центре БЕЛТА

Что касается несоответствий, выявляемых при прохождении техосмотра, то чаще всего они связаны с работой тормозных систем (в 40% случаев) и внешних световых приборов.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

"Система государственного технического осмотра вносит внушительный вклад в обеспечение безопасности как самого транспортного средства, так и безопасности дорожного движения, полагается на требования международного права, - отметил Александр Касьянович. - Оцениваются показатели, влияющие на активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность".Контроль тормозных систем, рулевого управления, внешних световых приборов, колес и шин направлен на обеспечение активной безопасности автомобиля. Экологическая безопасность связана с оценкой соответствия дымности, загрязняющих веществ и уровня шума в отработавших газах, послеаварийная - наличием огнетушителя, знака аварийной остановки, противооткатных упоров, пассивная - проверкой элементов, которые при попадании в аварию обеспечивает самую высокую степень защиты.По словам эксперта, при подготовке к зимнему периоду на диагностических станциях отдельно выделяют такие контрольные показатели, как соответствие шин маркировке "гора с тремя пиками и снежинкой", установка зимних шин на все колеса.