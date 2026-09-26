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"На 90% зависит от национального лидера". Эксперт о том, почему белорусское общество чувствует себя защищенным

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
26 сентября 2026, 09:51

"На 90% зависит от национального лидера". Эксперт о том, почему белорусское общество чувствует себя защищенным

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество, несмотря на пресс санкций, окружающую милитаризацию, демонстрирует высочайшую степень уверенности в своей безопасности и защищенности, что показали результаты комплексного республиканского социологического исследования. О причинах этого в эфире программы "PRO Армию" на СБТВ порассуждал член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности полковник запаса Анатолий Булавко, сообщает БЕЛТА.
"Не побоюсь сказать, может быть, банальность. Но на 90% все зависит от национального лидера", - сказал Анатолий Булавко.

Он отметил, что глава государства ведет поступательную политику, направленную прежде всего на обеспечение интересов граждан и соответственно страны в целом. А население все видит и понимает. "Наши оппоненты на той стороне могут говорить все что угодно. Не случайно у нас проблемы на границе происходят: они боятся народной дипломатии, боятся правдивой информации о Беларуси", - заметил он.
И добавил, что белорусы сами творят свое будущее. А это было бы невозможно без той политики, которую проводит руководство государства. А ведь бездарное руководство даже самую преуспевающую страну может ввести в ступор - экономический, политический и т.д. 

"Мы готовы к сотрудничеству с любым партнером, если он уважает интересы наших граждан. Но дружить с кем-то против кого-то - не наша политика", - подчеркнул член Постоянной комиссии. - Мы дружим ради процветания своего государства. Именно этим продиктована наша политика. Именно благодаря этой политике люди с уверенностью смотрят в завтрашний день и начинают ценить мирное небо и понимать, что это не данность Божья, а результат кропотливого труда не только военных, но и хлеборобов, врачей, педагогов - каждого на своем месте".

"Я полагаю, что (результаты. - Прим. БЕЛТА) исследования - это показатель того, насколько грамотно мы ведем свою политику, и показатель того, что граждане нашей страны поддерживают этот путь", - заключил он.-0-
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