"На 90% зависит от национального лидера". Эксперт о том, почему белорусское общество чувствует себя защищенным

"Не побоюсь сказать, может быть, банальность. Но на 90% все зависит от национального лидера", - сказал Анатолий Булавко. "Не побоюсь сказать, может быть, банальность. Но на 90% все зависит от национального лидера", - сказал Анатолий Булавко.





Он отметил, что глава государства ведет поступательную политику, направленную прежде всего на обеспечение интересов граждан и соответственно страны в целом. А население все видит и понимает. "Наши оппоненты на той стороне могут говорить все что угодно. Не случайно у нас проблемы на границе происходят: они боятся народной дипломатии, боятся правдивой информации о Беларуси", - заметил он.

И добавил, что белорусы сами творят свое будущее. А это было бы невозможно без той политики, которую проводит руководство государства. А ведь бездарное руководство даже самую преуспевающую страну может ввести в ступор - экономический, политический и т.д.





"Мы готовы к сотрудничеству с любым партнером, если он уважает интересы наших граждан. Но дружить с кем-то против кого-то - не наша политика", - подчеркнул член Постоянной комиссии. - Мы дружим ради процветания своего государства. Именно этим продиктована наша политика. Именно благодаря этой политике люди с уверенностью смотрят в завтрашний день и начинают ценить мирное небо и понимать, что это не данность Божья, а результат кропотливого труда не только военных, но и хлеборобов, врачей, педагогов - каждого на своем месте".





"Я полагаю, что (результаты. - Прим. БЕЛТА) исследования - это показатель того, насколько грамотно мы ведем свою политику, и показатель того, что граждане нашей страны поддерживают этот путь", - заключил он.-0-