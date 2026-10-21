21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке расчета потерь воды в централизованных системах питьевого водоснабжения утверждена постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 5 августа 2026 года №16. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, постановление также вносит отдельные изменения в документы, регулирующие расчет технологических расходов воды, проведение планово-предупредительного ремонта систем водоснабжения и водоотведения, расчет нормативов потребления тепловой энергии и планирование затрат на отдельные жилищно-коммунальные услуги.
Утратило силу постановление Министерства ЖКХ от 31 августа 2005 года №43 "О порядке расчета норматива потерь и неучтенных расходов питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения".
Пункты 1 и 3 нового документа вступают в силу 1 января 2027 года, остальные положения - после официального опубликования.-0-
Общество
21 октября 2026, 14:21
МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды
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