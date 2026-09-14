МЖКХ предложило сообщать о проблемах при подготовке к отопительному периоду





"Открыты двери в подвал или на чердак, есть проблемы с окнами, входными или тамбурными дверями? Заметили поврежденную теплоизоляцию на теплотрассе, пар из колодца или ливневки? Расскажите нам об этом - ваше сообщение поможет своевременно обратить внимание на ситуацию", - рассказали в МЖКХ.





Сообщить о проблеме можно через чат в Telegram-канале министерства. Необходимо описать проблему, указав конкретный адрес и информацию о том, что именно произошло или требует внимания. При необходимости можно прикрепить фото. Также указать на проблему можно через Instagram-аккаунт МЖКХ. "Чем подробнее вы опишете ситуацию и укажете адрес, тем оперативнее мы сможем разобраться", - напомнили в ведомстве.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства открывает обратный канал связи по вопросам подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.