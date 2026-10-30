"Мы здесь пустили глубокие корни": побывали в гостях у победителей конкурса "Властелин села"

"Езжай в Костюковичский район, найди Сикорских. Поймешь, почему они - лучшие", - это напутствие врезалось в память, и даже дорога длиной более чем в триста пятьдесят километров не показалась утомительной. Было стойкое ощущение: впереди ждет что-то особенное.





На столе дымится чай, а из кухни плывет едва уловимый аромат свежих пирожков - фирменного угощения Александры. Мы сидим в небольшой уютной квартире в агрогородке Новые Самотевичи, где каждый уголок, кажется, дышит теплом и спокойствием.





- Знаете, - улыбается Саша, поправляя фартук, - иногда жизнь делает такие крутые повороты, что диву даешься.





Ее семья переехала из Казахстана в Беларусь в 1996-м. Мама искала новую жизнь, а нашла здесь и настоящую любовь. В 2000-м родилась Саша - яркая, артистичная девочка, которая не представляла себя без сцены: танцы, театральный кружок, школьные праздники. После учебы в Могилеве она успела поработать страховым агентом и администратором. Но сейчас у нее самая важная "должность" - мама.





В комнату входит Илья. Он выглядит как человек, привыкший к ответственности: крепкий, спокойный, с добрым взглядом. Сегодня он главный зоотехник в КСУП "Самотевичи Агро".





- Илья, а как же футбол? - спрашиваю, зная о его давней страсти.





- О, это святое! - смеется он, присаживаясь рядом с женой. - Признаюсь, в последнее время немного забросил, закрутился в делах. Но настроен наверстать, скоро снова выйду на поле.

Семья Сикорских из Костюковичского района завоевала почетный титул "Властелин села - 2026"





Илья родом из деревни Смольки, вырос в Костюковичах. С детства мечтал лечить животных, хотел быть ветеринаром. Судьба, однако, внесла свои коррективы: он окончил БГСХА и стал зоотехником. После вуза парня распределили в Шклов. Казалось бы, карьера, новый город, перспективы… Но Илья уехал, чтобы однажды вернуться.





- Почему вернулся? - улыбаюсь я, глядя на то, как нежно он смотрит на Александру.





Восемь лет! А в чем секрет?

Для 26-летних Александры и Ильи Сикорских восьмерка - не цифра, а целая жизнь, сотканная из множества бесконечных дел и забот, тихих семейных радостей, громкой победы на "Властелине села" и того редкого взаимопонимания, которое сегодня кажется почти чудом.





Их история началась задолго до первого свидания. Он - футболист из средней школы №1 города Костюковичи. Она - спортсменка из Новосамотевичской. Ребята постоянно пересекались на районных соревнованиях, мельком видели друг друга, но тогда еще не знали, что судьба уже расставила свои сети.





В глазах Саши до сих пор читается то восхищение, которое она испытала тогда, в юности. Что именно заставило ее сердце дрогнуть?





- Его решительность, - признается Александра. - В нем чувствовалась ответственность, которой так не хватает многим современным парням. Он был серьезным, надежным. Настоящий мужчина, который не боится брать на себя обязательства. Илья, слушая жену, смеется.





Свадьбу решили не играть - отложили торжество на потом.





- Вот проживем вместе лет пятьдесят, тогда и отметим! - говорит Илья с такой серьезностью, что понимаешь: это не шутка, а план на всю жизнь.





Спрашиваю, не пожалели ли они о своем решении, когда восемь лет назад решили идти вместе по одной жизненной дороге. Илья отвечает мгновенно, без тени сомнения.





- Не было ни дня, чтобы я пожалел, - говорит он. - Прихожу домой, вижу жену, детей - все счастливы. Мне больше ничего и не нужно. Моя семья - это мой мир.





Саша кивает, глядя на мужа с нежностью:





- Илья остался таким же. Он - наша опора. Самая надежная в мире.





Но как сохранить эту искренность и близость, когда быт пытается поглотить романтику? У Сикорских есть свои правила.





- Нужно всегда разговаривать, - делится Илья. - Искать точки соприкосновения, даже если кажется, что мы смотрим на ситуацию под разными углами.





- Главное - не умалчивать, - подхватывает Александра. - Чем больше копишь негатив внутри, тем больнее он потом вырывается наружу. У нас нет такого, чтобы "победило" чье-то мнение. Мы всегда делим все 50 на 50.





- Ну, как говорится, муж - голова, а жена - шея, - подмигивает Илья. - Куда повернет, туда и…





Женя и Станислава Сикорские





- Стараемся воспитывать детей так, чтобы они всегда чувствовали поддержку друг друга, - рассказывает Саша. - Брат и сестра - это ведь очень близкие люди. Мы учим их уважать старших и, конечно, мечтаем вырастить достойных граждан своей страны.





- Если что-то касается детей, всегда стараемся учитывать их мнение, - добавляет Илья. - Но там, где решать должны только взрослые, последнее слово остается за родителями.





"Коси так, будто для своих бычков!"

Участие в республиканском конкурсе "Властелин села" стало для Александры и Ильи Сикорских серьезным экзаменом на прочность и умение действовать сообща. Их победа - это не случайность, а результат командной работы, где каждый - от маленького сына до бабушек и дедушек - внес свой вклад.





- Когда готовились к конкурсу, стали еще дружнее, - признается Александра. - Конечно, случались мелкие разногласия, но они утихали так же быстро, как и возникали. На республиканском этапе мы чувствовали колоссальную поддержку: мама ездила с нами, присматривала за детьми, помогали брат, тетя, дядя - все вместе готовили подворье. Весь район был как единое целое. Это незабываемые ощущения!





Спрашиваю супругов, что нового они открыли друг в друге в этом "экстремальном" марафоне.





В разговор тут же вступает маленький Женя, который с серьезным видом добавляет: "Коси, коси". Илья признается, что самым волнительным был все же областной этап.





- Всех уже наградили, а мы стоим, - вспоминает он. - Думаю: неужели уедем ни с чем? Рассчитывали хотя бы в тройку войти. И тут объявляют: победители - Сикорские!





Эмоции просто зашкаливали, откровенничает Илья.





- Мы ведь ехали не за первым местом, а за новыми впечатлениями, хотели показать, что сельская жизнь - это современно, интересно и очень душевно. - рассказывает он. - А когда поняли, что стали лучшими в области, вдруг осознали: наш труд, сплоченность и любовь к родной земле и есть главная победа.





Изменилась ли жизнь после громкого успеха? Илья поначалу скромничает: мол, ничего особенного.





Победа, добытая всей семьей





- Но это не главное, - говорит Илья. - "Властелин села", он ведь не ради славы. Это о том, что ты хозяин на своей земле. Когда своими руками вырастил, построил, всего добился сам, появляется невероятная уверенность в завтрашнем дне. В Новых Самотевичах мы не просто живем - мы здесь пустили глубокие корни.





"Звездной болезни" в доме Сикорских нет и в помине. Здесь по-прежнему утро начинается не с соцсетей, а с заботы о хозяйстве, где у каждого, даже у маленьких Станиславы и Жени, есть свои посильные обязанности.





Властелины своей судьбы

Год назад супруги решились на важный шаг - купили дом недалеко от Новых Самотевичей, в деревне Каничи. В тихом, почти заповедном уголке. Для них это место особенное. Любимая традиция - собираться вместе и готовить. Что бы ни томилось в чугунке (наваристый суп или ароматная каша), получается необыкновенно вкусным. Илья уверен: еды лучше, чем из настоящей печи, не существует.





Александра - мастерица по пирожкам. При этом в семье трепетно относятся к традициям, которые ее родители привезли из Казахстана. Главный семейный ритуал - лепка мантов.





Супруги шаг за шагом обустраивают свой дом, наполняя его теплом истинного деревенского быта. Здесь все живет по своим добрым законам: в хозяйстве подрастают бычки - среди них есть всеобщий любимец Борька. В курятнике всегда свежие яйца к завтраку, а на огороде радуют глаз ровные грядки капусты, картофеля и сладкой клубники. Этот бесподобный сельский уют охраняет овчарка Лайма.





- Не могу сидеть без дела, мне нужно движение, - объясняет Александра. - Муж любит животных, а его знания позволяют начать свое дело. Мы решили выращивать бычков - мясное направление всегда выигрышно.





Наши герои не скрывают амбициозных планов: они мечтают создать полноценное крестьянско-фермерское хозяйство. Пример - перед глазами. Родители Ильи, Ирина Сергеевна и Олег Васильевич, когда-то переехав из родной деревни Смольки в город, не выдержали и вернулись к истокам, купив сельский дом. Родители Александры, Ольга Сергеевна и Виктор Петрович, тоже люди труда: мама работает воспитателем в детском саду, а отец - механизатор.





Иногда, чтобы решиться на дело всей жизни, нужен мощный импульс со стороны. Для Александры и Ильи Сикорских таким толчком стало золото на республиканском конкурсе "Властелин села" в этом году. Победа в таком масштабном проекте подарила эмоции и… перевернула представление о собственных возможностях. Именно там, среди таких же увлеченных и сильных людей, пришло четкое осознание: своя земля, дело и фермерское хозяйство - их истинное призвание. Конкурс стал той самой точкой отсчета, когда робкие планы превратились в твердое, взвешенное решение.





У этой замечательной семьи есть все, чтобы построить крепкое, процветающее хозяйство. Ведь свое главное богатство - любовь к родной земле и друг к другу - они уже давно обрели.





- А вы как думаете? - Илья берет жену за руку. - Родные места - это хорошо, но когда тебя зовет любовь… Разве можно было поступить иначе?- Мы познакомились по-настоящему на дискотеке, - улыбается Александра, вспоминая тот вечер. - Илья пригласил на танец, а потом… Потом он провожал меня домой. Пешком. Семь километров туда и семь обратно. По нынешним временам - настоящий подвиг, правда?- Я всем говорю: она колдунья! Бывает же такое - любовь с первого взгляда. И все, пропал. - С нежностью глядя на Александру, рассказывает он. - Сердце сразу подсказало: такую нельзя упускать. Говорят, мужчины выбирают жен, похожих на своих мам. А я просто понял: мне с этим человеком уютно. Мне с ней хорошо.Все вместе смеемся от души. Легко и уютно с ними, Сикорскими! Весело и по- домашнему тепло. Они и живут так, чтобы быть хорошим примером для своих детей. В этой семье каждый день - маленький урок любви, ответственности и дружбы.У Сикорских свои принципы: детей не держат в ежовых рукавицах, но и не балуют - здесь свобода всегда сочетается с дисциплиной.Трехлетний Женя - парень серьезный. Никаких плюшевых мишек или машинок на пульте управления! Его игрушки - это "тяжелая артиллерия": трактора, комбайны, косилки. Он знает, как крутить гайки, и делает это с таким видом, будто от него зависит судьба всего урожая в районе. "Буду председателем", - важно заявляет малыш. И знаете что? Глядя в эти серьезные глаза, веришь: точно будет. Чувствуется мужской характер!Его старшая сестра, семилетняя Станислава, - творческая и спортивная натура. Она прекрасно рисует и танцует, но главная ее страсть - футбол. Папа Илья, в прошлом успешный игрок сборной сельхозакадемии, теперь стал для дочери лучшим тренером. На школьном стадионе в Новосамотевичах они отличная команда: Станислава мастерски принимает пасы. Впрочем, в футбол у Сикорских играют все, разве что мама Саша поддерживает своих в качестве главного болельщика. Похоже, любовь к движению и спортивный азарт у этой семьи в крови!- В обыденной жизни мы решаем проблемы потихоньку, а тут - шквал эмоций, - улыбается Илья. - На конкурсе косцов мне казалось, что Саша косит вместе со мной. Она подбадривала: "Коси так, будто для своих бычков стараешься". А когда запрягал лошадь, кричала: "Молодец!"- Как ничего? - тут же парирует Александра. - Хозяйство пополнилось поросенком Дюшей, столько внимания, подарки!Илья добавляет, что в качестве приза получили пять мешков зерна. Для их подворья это отличное подспорье. Еще супруги признаются, что после конкурса их стали чаще узнавать в районе, подходить, поздравлять.- Деревня дает детям то, чего нет в городе, - рассуждает Александра. - Это свобода, свежий воздух и понимание того, откуда берется молоко, как растет хлеб. Мы хотим, чтобы они ценили этот труд.- Мы их обожаем, - улыбается Александра. - Вечерами собираемся за большим столом: мама, бабушка, я, а теперь и маленькая Станислава помогает. Даже Илья, который раньше манты не пробовал, стал их главным фанатом. Смеется, что это "большие пельмени, только вкуснее".Маленький Женя, услышав о дедушке, заметно оживляется. С гордостью подтверждает, что обожает бывать у деда Виктора и разбирается в сельхозтехнике: безошибочно различает тракторы разных модификаций.| Игорь Гончарук, журнал "Беларуская думка", фото Ярослава Зарецкого, из архива БЕЛТА, а также из открытых источников.