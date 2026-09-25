"Мы за нормализацию отношений". Шпилевская о выстраивании диалога по внешнему контуру

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы всегда выступают за нормализацию отношений со всеми странами-соседями. На этом сделала один из акцентов директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Ольга Шпилевская в "Клубе редакторов" на телеканале "Беларусь1"
, передает корреспондент БЕЛТА.
В обсуждении внешнеполитической повестки и шагов по налаживанию продуктивного диалога между странами Ольга Шпилевская обратила внимание на открытую позицию белорусов и готовность налаживать отношения. В частности, речь шла о польской стороне.
"Мы, конечно, за нормализацию отношений со всеми нашими соседями. Мы никогда не говорили по-другому, наш Президент никогда не говорил по-другому. Мы - за выстраивание хороших отношений со всеми нашими соседями. Соседи даны нам Богом, мы их не выбираем", - акцентировала она.
По словам спикера, и данные недавнего социологического опроса подтвердили эту позицию белорусского народа. "Да, наши люди говорят об отношениях и с Польшей, и с Литвой, несмотря на какие-то моменты и нюансы", - сказала она.-0-