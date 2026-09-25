"Мы за нормализацию отношений". Шпилевская о выстраивании диалога по внешнему контуру

В обсуждении внешнеполитической повестки и шагов по налаживанию продуктивного диалога между странами Ольга Шпилевская обратила внимание на открытую позицию белорусов и готовность налаживать отношения. В частности, речь шла о польской стороне. В обсуждении внешнеполитической повестки и шагов по налаживанию продуктивного диалога между странами Ольга Шпилевская обратила внимание на открытую позицию белорусов и готовность налаживать отношения. В частности, речь шла о польской стороне.





"Мы, конечно, за нормализацию отношений со всеми нашими соседями. Мы никогда не говорили по-другому, наш Президент никогда не говорил по-другому. Мы - за выстраивание хороших отношений со всеми нашими соседями. Соседи даны нам Богом, мы их не выбираем", - акцентировала она.





По словам спикера, и данные недавнего социологического опроса подтвердили эту позицию белорусского народа. "Да, наши люди говорят об отношениях и с Польшей, и с Литвой, несмотря на какие-то моменты и нюансы", - сказала она.-0-