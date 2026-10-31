Мы видим глаза людей, которые возвращаются к родным со словами благодарности - Костевич о встрече в Гомеле жителей Алешек

"Республика Беларусь в очередной раз проводит гуманитарную миссию. Который день весь мир с замиранием следит, как происходит возвращение жителей Алешек. Кто-то уехал в Российскую Федерацию, кто-то в Украину, кто-то еще остается там. Поэтому точка не поставлена. Столько судеб еще ждут решения", - отметила Ирина Костевич.

Она подчеркнула важную роль Беларуси в этой миссии. "Ее проведение неоднократно обсуждалось в Республике Беларусь, в Новой Гуте. Потому что вопрос очень сложный, действительно многосторонний и требующий подключения различных органов с разных сторон - как с Российской Федерации, так и с Украины. И получилось", - рассказала Ирина Костевич.