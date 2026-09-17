"Мы сохраним этот мир и отстоим наши мечты!" Лектор общества "Знание" обратился к молодежи Беларуси

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мечты молодого поколения о семье, собственном доме, карьере и новых свершениях неразрывно связаны с сохранением мира. Об этом заявил лектор Белорусского общества "Знание" Павел Гордеюк во время молодежного форума "Молодежь. Беларусь. Будущее", который проходит во Дворце спорта и посвящен Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА."Мне 23 года, и у меня есть мечты о своей семье, о своем доме, карьере и новых свершениях. Нашему поколению свойственно много мечтать о разном, ярком, светлом и даже в чем-то наивном. Но все это не будет иметь никакого смысла без одного главного фактора - мира", - подчеркнул Павел Гордеюк.Говоря о ценности мирной жизни, он поделился семейной историей, которая помогла ему осознать, насколько хрупкими могут быть человеческие мечты. Его прабабушка маленькой школьницей из деревни Лыщица под Брестом была вынуждена оставить учебу и работать в поле, чтобы обеспечить семью едой. "Ее поколение прошло тяжелый путь, чтобы мы с вами снова могли мечтать", - отметил лектор.По словам Гордеюка, возможность строить планы и воплощать их в жизнь - большая ценность, которую необходимо беречь. Он напомнил, что Беларусь уже десятилетиями живет без войны, а более тридцати лет развивается как суверенное государство. Особое значение для молодого человека имеет личный опыт военной службы. Павел Гордеюк служил в силах специальных операций и подчеркнул, что гордится возможностью стоять плечом к плечу с теми, кто ежедневно оберегает мирное небо страны.Обращаясь к участникам форума, он призвал молодежь объединиться вокруг стремления сохранить мир и возможности осуществлять свои мечты. "Мы сохраним этот мир, отстоим наши мечты. Я хочу вместе с вами мечтать в сильной мирной и единой стране. С праздником, Беларусь!" - сказал Павел Гордеюк.Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" объединил рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров, специалистов и молодых патриотов. Его участники представляют поколение, которое своим трудом и талантом вносит вклад в развитие страны.Программа форума включает шесть тематических блоков. Через выступления представителей патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и художественные решения раскрываются темы героизма, миролюбия и трудолюбия белорусского народа, национального наследия, образа белорусской женщины и молодости.-0-Фото Максима Гучека, Виталия Пивоварчика