Мы приземлились на мирной земле, даже не верится - эвакуированная жительница Алешек в Гомеле

Для тех, кто преодолел многочасовой путь, в палаточном лагере прямо на территории гомельского аэропорта создали необходимые условия для комфортного пребывания и отдыха.

Жительница Алешек рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания. Жительница Алешек рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания.





Ирина Иосифовна прибыла в Беларусь вместе с супругом. "Мы приземлились на мирной земле, даже не верится. Ребята, вы даже не представляете, как это (ощущается. - Прим. БЕЛТА). Здесь везде тишина и спокойствие, деревья вокруг. Ничего не взрывается", - поделилась она эмоциями.





Женщина подчеркнула, что почувствовала облегчение, как только выехали из Алешек. "Сразу стало легче. Словами не передать эти чувства, - сказала она. - Спасибо всем, кто участвовал в этой гуманитарной операции. Благодарим за то, что нас оттуда вывезли".

Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0- Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-





Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы - на мирной земле: здесь везде тишина и спокойствие. Таким мнением поделилась в Гомеле Ирина Иосифовна, которая вместе с супругом была эвакуирована из прифронтового города Алешки на Херсонском направлении во время гуманитарной операции, к которой присоединилась Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.