Мы приземлились на мирной земле, даже не верится - эвакуированная жительница Алешек в Гомеле

Для тех, кто преодолел многочасовой путь, в палаточном лагере прямо на территории гомельского аэропорта создали необходимые условия для комфортного пребывания и отдыха.
Жительница Алешек рассказала, как приходилось выживать в заблокированном городе, оказавшемся на грани гуманитарного кризиса. Без подвоза продуктов и под постоянными ударами дронов люди находились в режиме выживания.
Ирина Иосифовна прибыла в Беларусь вместе с супругом. "Мы приземлились на мирной земле, даже не верится. Ребята, вы даже не представляете, как это (ощущается. - Прим. БЕЛТА). Здесь везде тишина и спокойствие, деревья вокруг. Ничего не взрывается", - поделилась она эмоциями.
Женщина подчеркнула, что почувствовала облегчение, как только выехали из Алешек. "Сразу стало легче. Словами не передать эти чувства, - сказала она. - Спасибо всем, кто участвовал в этой гуманитарной операции. Благодарим за то, что нас оттуда вывезли".
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-
Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика